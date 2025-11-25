Tiago Splitter deve permanecer no comando do Portland Trail Blazers até o fim da temporadaKevork Djansezian/AFP
Tiago Splitter deve permanecer no comando de equipe da NBA até o fim da temporada
Brasileiro assumiu o lugar de Chauncey Billups, acusado de integrar uma rede ligada à máfia responsável por manipular jogos ilegais de pôquer
Tiago Splitter deve permanecer no comando de equipe da NBA até o fim da temporada
Brasileiro assumiu o lugar de Chauncey Billups, acusado de integrar uma rede ligada à máfia responsável por manipular jogos ilegais de pôquer
Flamengo celebra nova vitória na Justiça em ação contra a Libra
Em processo movido pelo Rubro-Negro, parte dos direitos de TV estão bloqueados
Fluminense fará proposta pelo retorno de Nino no fim da temporada
Zagueiro, de 28 anos, tem contrato até junho de 2028
Rafael Nadal orienta Vini Jr em crise no Real: 'Precisa respeitar quem está no comando'
Ex-tenista é torcedor do clube espanhol e fã de futebol
Vasco anuncia nova obra de melhoria para o CT com ajuda de torcedores
Clube consegue arrecada dinheiro em parceria com patrocinador que envolve compra da torcida
Santos espera retorno de Neymar contra o Sport: 'Planejamento é que ele esteja'
Camisa 10 desfalcou o Peixe no empate diante do Internacional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.