Tiago Splitter deve permanecer no comando do Portland Trail Blazers até o fim da temporadaKevork Djansezian/AFP

Publicado 25/11/2025 14:30

Rio - Primeiro brasileiro a comandar uma equipe da NBA, Tiago Splitter deve completar a temporada no comando do Portland Trail Blazers, de acordo com a "ESPN" americana. O ex-jogador assumiu o lugar de Chauncey Billups, que será julgado em setembro por integrar uma rede ligada à máfia responsável por manipular jogos ilegais de pôquer em Manhattan, Hamptons, Las Vegas e Miami.

Chauncey Billups foi preso no dia 23 de outubro após ser acusado de fazer parte de um esquema de pôquer ilegal com participação da máfia. De acordo com as acusações federais, o técnico do Portland Trail Blazers era parte de um grupo de atletas e ex-atletas profissionais que, supostamente, eram usados para atrair vítimas e recebiam partes dos lucros. Ele deixou a prisão na noite do mesmo dia após pagar fiança.

Sob o comando de Tiago Splitter, o Portland Trail Blazers ocupa o nono lugar na Conferência Oeste, com oito vitórias e dez derrotas. Neste momento, o time estaria classificado para o play-in para disputar uma vaga nos playoffs na NBA. A equipe comandada pelo brasileiro venceu o Milwaukee Bucks por 115 a 103 nesta última segunda-feira (25), fora de casa.