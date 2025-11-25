Rafael Nadal é torcedor do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Publicado 25/11/2025 13:51 | Atualizado 25/11/2025 14:05

Rio - Um dos maiores nomes da história do tênis, Rafael Nadal encerrou sua carreira no ano passado. Torcedor do Real Madrid, o ex-tenista deu sua opinião sobre a atuação situação envolvendo Vini Jr, que perdeu prestígio no clube espanhol desde a chegada de Xabi Alonso.

"A questão do Vinícius pode ser resolvida através do diálogo. É preciso compreensão de todas as partes. O Vinícius precisa entender quem está no comando e respeitar isso, assim como o clube, dado o que significa ser jogador do Real Madrid', disse em entrevista à emissora de TV "Movistar+".

Como um esportiva de alta performance, Nadal afirmou que Vini Jr precisa estar mais atento às orientações que recebe para poder evoluir no Real Madrid.

"A primeira pessoa que precisa querer seguir esse caminho de evolução é ele. Eu o ouço em entrevistas e ele diz que quer melhorar em todos os aspectos. Mas acredito que ele faz o seu melhor, e todas essas coisas que vêm dele e que as pessoas não gostam podem ser corrigidas através do diálogo e da consciência de que certas coisas precisam ser melhoradas", opinou.