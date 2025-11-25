Rafael Nadal é torcedor do Real MadridJavier Soriano / AFP
Rafael Nadal orienta Vini Jr em crise no Real: 'Precisa respeitar quem está no comando'
Ex-tenista é torcedor do clube espanhol e fã de futebol
Vasco anuncia nova obra de melhoria para o CT com ajuda de torcedores
Clube consegue arrecada dinheiro em parceria com patrocinador que envolve compra da torcida
Santos espera retorno de Neymar contra o Sport: 'Planejamento é que ele esteja'
Camisa 10 desfalcou o Peixe no empate diante do Internacional
'Revolucionou o Brasil', jornal espanhol destaca trabalho de Ancelotti na Seleção
Italiano comandou a equipe pentacampeã em oito partidas
Fluminense decide manter Nonato e exercerá opção de compra
Volante deve assinar novo vínculo até o fim de semana
Santos recebe alerta por necessidade de reduzir custo com Neymar
Conselho Fiscal do clube avalia desequilíbrio financeiro e prega redução de gastos com salários
