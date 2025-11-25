João Gomes com a camisa do Wolverhampton - Divulgação / Wolverhampton

João Gomes com a camisa do WolverhamptonDivulgação / Wolverhampton

Publicado 25/11/2025 16:20

Rio - Com contrato até junho de 2026, o volante Casemiro, de 33 anos, não tem sua presença garantida no Manchester United. Apesar de querer a permanência do titular da seleção brasileira, o clube inglês trabalha com outras possibilidades e uma delas é João Gomes, de 24 anos, que defende o Wolverhampton.

Para seguir no United, Casemiro terá que reduzir o seu salário. Com isso, sua continuidade não é certa já que o brasileiro está na mira de equipes do futebol saudita que sinalizam com números melhores que o clube inglês pode oferecer.

Com a chegada de Carlo Ancelotti na Seleção, Casemiro voltou a ter um papel de destaque sendo titular da equipe verde e amarelo. Ele também recuperou o prestígio no Manchester United, sendo fundamental para o técnico Rubén Amorim.

Em relação a João Gomes, o desejo do Manchester United seria de contar com o ex-volante do Flamengo logo neste mercado de transferências de meio de temporada na Europa, que abre em meados de janeiro de 2026. A situação ruim do Wolves não deverá facilitar o acordo.

Com apenas 24 anos, o brasileiro chegou ao Wolverhampton em janeiro de 2023 por quase 19 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões) em negociação junto ao Flamengo e tem contrato com o clube inglês até junho de 2030.