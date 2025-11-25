João Gomes com a camisa do WolverhamptonDivulgação / Wolverhampton
Com futuro de Casemiro indefinido, United pode ter ex-Flamengo como substituto
Volante, de 24 anos, também atua no futebol inglês
Volante, de 24 anos, também atua no futebol inglês
Volante, de 24 anos, também atua no futebol inglês
Na Justiça contra a Eagle, Botafogo social pede ressarcimento de valor milionário
O clube também quer a nomeação de um interventor judicial na SAF
Kane minimiza interesse do Barcelona e declara: 'Estou muito feliz em Munique'
Atacante, de 32 anos, anotou 24 gols pelo Bayern na temporada
Copa do Mundo de 2026: Fifa confirma como ficaram os potes para o sorteio
O sorteio acontecerá no dia 5 de dezembro (sexta-feira), em Washington
Torcedores do Vasco protestam em frente a CT depois de cinco derrotas seguidas
Cruz-Maltino voltou a lutar contra o rebaixamento no Brasileiro
Courtois vira problema de última hora e desfalca Real Madrid na Champions League
Gastroenterite afasta o goleiro e aumenta a lista de baixas merengues
