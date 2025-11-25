Cristiano Ronaldo fez dois gols no empate entre Portugal e Hungria, na última terça-feira (14) - Patricia de Melo Moreira / AFP

O atacante Cristiano Ronaldo está liberado para jogar a primeira partida de Portugal na Copa do Mundo de 2026. A Fifa anunciou nesta terça-feira(25), que o astro vai cumprir apenas um jogo de suspensão por ter recebido o cartão vermelho diante da Irlanda, nas Eliminatórias.

A entidade que comanda o futebol mundial oficializou uma decisão disciplinar que aplicou um gancho de três partidas, sendo que dois desses compromissos serão com pena suspensa, ou seja, só serão cumpridos caso o craque cometa uma nova infração semelhante no próximo ano.



