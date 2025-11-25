Maradona morreu aos 60 anosAFP
Futebol argentino rende homenagem a Maradona cinco anos depois de sua morte
O ex-jogador morreu no dia 25 de novembro de 2020
Fluminense acerta com nova fornecedora de material esportivo para 2026
Empresa alemã assinou contrato até 2030 e lançará coleção no início da próxima temporada
SAFs no Brasil: 36,4% dos torcedores apoiam adoção do modelo no futebol, diz pesquisa
Levantamento da 'AtlasIntel', encomendado pela CBF, sugere que o tema ainda está em processo de consolidação no debate público; confira
Eduardo Paes reforça orientações para o ‘AeroFla’: 'Comportem-se'
Operação do COR-Rio deve reunir cerca de 10 mil torcedores, nesta quarta-feira (26)
Athletico-PR tem interesse em volante do Fluminense
Jogador, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2027
Cristiano Ronaldo escapa de suspensão na Copa de 2026 após expulsão contra a Irlanda
A Fifa aplicou apenas um jogo de punição, liberando o camisa 7 para atuar na estreia portuguesa no Mundial
