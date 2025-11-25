Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 25/11/2025 16:50

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, visitou o Brasil recentemente. Por meio das redes sociais, ela registrou um encontro com a cantora Ana Castela e agradeceu pela oportunidade de poder participar de um trabalho envolvendo a Boiadeira.

"Agradecer a produção pela confiança foi um sonho e prazer trabalhar cuidar da artista", escreveu a beldade em seu perfil no Instagram (@elivillagra_barbie).

Eli Villagra é conhecida no seu país como "Barbie Paraguaia". A beldade tem mais de 298 mil seguidores em seu perfil no Instagram.