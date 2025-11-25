Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño celebra encontro com cantora brasileira: 'Um sonho e prazer'
Eli Villagra tem mais de 298 mil seguidores no Instagram
Musa do Cerro Porteño celebra encontro com cantora brasileira: 'Um sonho e prazer'
Eli Villagra tem mais de 298 mil seguidores no Instagram
Presidente do Bayern detona Barcelona: 'Não poderiam disputar a primeira divisão'
Segundo dirigente, clube catalão acumula dívidas que o impediriam de jogar em outros lugares
Lucas Ribeiro revela motivo de negociação frustrada com o Fluminense
Atacante explica que Sundowns dificultou sua saída e cita conversas com a diretoria do Tricolor
Com futuro de Casemiro indefinido, United pode ter ex-Flamengo como substituto
Volante, de 24 anos, também atua no futebol inglês
Na Justiça contra a Eagle, Botafogo social pede ressarcimento de valor milionário
O clube também quer a nomeação de um interventor judicial na SAF
Kane minimiza interesse do Barcelona e declara: 'Estou muito feliz em Munique'
Atacante, de 32 anos, anotou 24 gols pelo Bayern na temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.