Presidente do Barcelona, Joan Laporta (à esquerda), e treinador Hansi Flick: crise financeira do clube volta a ser alvo de rivais - AFP

Publicado 25/11/2025 16:43

O presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeness expôs publicamente sua insatisfação com os rumos financeiros do Barcelona. Em entrevista ao podcast OMR, classificou como insustentável a situação econômica do clube catalão, hoje pressionado por uma dívida que supera 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 9 bilhões).

Hoeness afirmou que o endividamento catalão não seria autorizado em outros centros do futebol europeu.



"Absurdo e intolerável. Não poderiam disputar a primeira divisão com essa dúvida em qualquer outro país, mas aqui não acontece nada. Na Alemanha as regulações restritas e a pressão das auditorias já teriam paralisado um clube com esta dívida”, disse.



Para o dirigente, a forma como o Barcelona tem administrado sua contabilidade contrasta com o padrão adotado pelo Bayern de Munique.



"Focamos numa gestão sólida, com um critério econômico consistente e com qualidade desportiva, sem depender de manobras contábeis arriscadas", informou.



Nas últimas duas temporadas, o Barcelona soma um prejuízo de 108 milhões de euros (algo em torno de R$ 673 milhões), segundo a ESPN.