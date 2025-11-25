Grimaldo celebra gol marcado pelo Bayer Leverkusen sobre o Manchester City, no Etihad Stadium - Oli Scarff / AFP

Publicado 25/11/2025 19:46

O Bayer Leverkusen obteve uma grande vitória, nesta terça-feira (25), ao derrotar o Manchester City, na Inglaterra, por 2 a 0, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Com o resultado, o time alemão chegou aos cinco pontos, em 13º lugar, enquanto o City permanece com dez, em sexto.



O Bayer Leverkusen não permitiu desde o início da partida que o Manchester City tivesse o domínio. O time alemão exerceu forte marcação e se apresentou sempre perigoso no ataque.



Aos 23 minutos, o Bayer abriu o placar em bela jogada. Com rápidos toques de bola e grande movimentação, a equipe alemã chegou na área inglesa e o capitão Grimaldo acertou belo chute cruzado de esquerda para abrir o placar.



A reação do Manchester não foi imediata. O time do técnico Pep Guardiola pareceu abatido e só foi incomodar o gol de Trafford no final da primeira etapa. Bobb e Rejinders obrigaram defesas importantes do goleiro da equipe inglesa.



O segundo tempo começou com o mesmo panorama. O Bayer 'ligado', enquanto o City insistiu na troca de passes lenta. Com isso, o time alemão encontrou espaços para o segundo gol. Schick, de cabeça, aos dez minutos, ampliou a vantagem dos visitantes.



Guardiola resolveu mexer no time e fez cinco alterações em 20 minutos. Entre eles estavam Foden e Haaland. Empurrado pela torcida, o time inglês foi para a pressão Tota.



Aos 25, Haaland chegou a driblar Flekken, mas o goleiro se recuperou e impediu a finalização completa. Aos 28, o grandalhão norueguês mandou de virada por cima do travessão.



O Bayer abdicou totalmente do ataque nos 15 minutos finais. Os dez jogadores de linha se posicionaram até a intermediária da defesa alemã, dando pouco espaço para a troca de passes dos ingleses.



O jeito foi aproveitar os lances de bola parada. Cherki bateu uma falta a um passo da grande área, mas Flekken fez bela defesa Ele ainda evitou o gol contra de Poku, aos 45. A vitória foi festeja pelos alemães como um título.

Veja outros resultados

. Ajax 0x2 Benfica

. Galatasaray 0x1 Union St. Gilloise

. Bodoe/Glimt 2x3 Juventus

. Borussia Dortmund 4x0 Villarreal

. Olympique de Marselha 2x1 Newcastle

. Napoli 2x0 Qarabag

. Slavia Praga 0x0 Athletic Bilbao