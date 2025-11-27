Neymar em treino do Santos - Divulgação / Santos

Publicado 27/11/2025 10:45 | Atualizado 27/11/2025 10:52

Rio - O vazamento da lesão no menisco do joelho esquerdo de Neymar incomodou o pai do jogador. O empresário, que esteve presente nesta quarta-feira (26) no CT Rei Pelé, acompanhou o teste físico do camisa 10, que contrariou os médicos e deve jogar a reta final no sacrifício.

O pai de Neymar quis acompanhar os testes de perto e apoia que o filho jogue no sacrifício na reta final da temporada, de acordo com o "ge". O empresário se irritou com o vazamento da informação da lesão e acusa o Santos de desrespeitar o sigilo médico. O Peixe não se manifestou sobre o caso.

Neymar não pretende abrir mão de jogar a reta final da temporada. Poupado no jogo contra o Internacional, na última segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão, o camisa 10 sofreu um desgaste na região do menisco do mesmo joelho em que rompeu o ligamento cruzado anterior, em outubro de 2023.

Os médicos recomendaram realizar uma artroscopia, o que significaria antecipar o fim da temporada do jogador. Porém, Neymar não deseja deixar o Santos na mão na reta final. Com isso, ele deve realizar infiltrações para conter a dor e conseguir jogar os últimos três jogos do Brasileirão.

O desgaste no menisco pode causar dor persistente ao praticar exercício e uma sensação de instabilidade, de que o joelho pode estourar a qualquer impacto maior. Neymar passou por testes físicos para verificar sua resistência. O camisa 10 participou dos treinos pela primeira vez na semana, com proteção na região.

O Santos enfrenta o Sport, na próxima sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o já rebaixado Sport, na Vila Belmiro. O jogo é crucial para o Peixe sair da zona do rebaixamento. Caso Neymar não tenha condições, o técnico Vojvoda estuda dar chance para Rollheiser, Guilherme ou Robinho Jr.