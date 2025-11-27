Neymar em treino do SantosDivulgação / Santos
Pai de Neymar se irritou com vazamento da lesão no menisco do joelho esquerdo
Empresário apoia que o camisa 10 jogue no sacrifício nos últimos três jogos do Brasileirão
Mbappé exalta atuação de Vini Jr na Liga dos Campeões: 'Horrível para um lateral enfrentá-lo'
Francês anotou quatro gols na vitória do Real
Musa do Cerro afirma que mudou e faz mistério sobre novo namorado
Eli Villagra tem mais de 303 mil seguidores no Instagram
Vasco finaliza troca e terá novo gramado contra o Internacional em São Januário
Cruz-Maltino aproveitou a Data Fifa para realizar a mudança do campo. Trabalho durou 18 dias
Jogador do Liverpool critica o time e desabafa: 'Estamos na m***'
Clube inglês sofreu dez gols nos últimos três jogos
Pedrinho deseja renovar com Diniz independente de resultado final do Vasco no Brasileiro
Contrato do técnico se encerra no fim do ano que vem
