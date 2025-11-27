Luxemburgo anunciou sua aposentadoria - Reprodução / Band

Publicado 27/11/2025 09:02

Rio - Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, que teve passagens por grandes clubes do Brasil, pela Seleção, e também do Real Madrid como treinador encerrou sua carreira. Ele anunciou a decisão em participação no programa "Galvão e Amigos", da Band.

O último trabalho de Luxa foi em 2023 no Corinthians. O ex-treinador afirmou que o que pesou em sua decisão foi o atual momento dos clubes brasileiros. Na opinião dele, na atual estrutura, os diretores executivos acabaram se sobressaindo diante dos técnicos.

"Não quero mais ser técnico. Não falei para ninguém até hoje. Larguei de ser técnico. Não quero mais. Para eu voltar para o futebol, só tinha uma condição: eu fazer o que sempre fiz com o Telê Santana, com o Zagallo, no Real Madrid e nos clubes que trabalhei. Não quero mais ser técnico do jeito que está. Não quero ficar inferior ao diretor executivo, que vai mandar em mim", afirmou.

Vanderlei Luxemburgo teve passagens marcantes por clubes brasileiros como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro. Ele conquistou cinco Brasileiros, dirigindo estes clubes, sendo dois pelo Alviverde. Luxa dirigiu a seleção brasileira entre 1998 e 2000 e teve uma breve passagem pelo Real Madrid em 2005. No Rio, o ex-técnico trabalhou em Flamengo, Vasco e Fluminense.