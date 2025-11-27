Luxemburgo anunciou sua aposentadoriaReprodução / Band

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, que teve passagens por grandes clubes do Brasil, pela Seleção, e também do Real Madrid como treinador encerrou sua carreira. Ele anunciou a decisão em participação no programa "Galvão e Amigos", da Band. 
LEIA MAIS: Lima tem clima hostil entre palmeirenses e flamenguistas antes da final
O último trabalho de Luxa foi em 2023 no Corinthians. O ex-treinador afirmou que o que pesou em sua decisão foi o atual momento dos clubes brasileiros. Na opinião dele, na atual estrutura, os diretores executivos acabaram se sobressaindo diante dos técnicos.
LEIA MAIS: Neymar participa de treino no Santos em meio a suspense
"Não quero mais ser técnico. Não falei para ninguém até hoje. Larguei de ser técnico. Não quero mais. Para eu voltar para o futebol, só tinha uma condição: eu fazer o que sempre fiz com o Telê Santana, com o Zagallo, no Real Madrid e nos clubes que trabalhei. Não quero mais ser técnico do jeito que está. Não quero ficar inferior ao diretor executivo, que vai mandar em mim", afirmou.
LEIA MAIS: Mbappé faz quatro na vitória do Real sobre o Olympiacos
Vanderlei Luxemburgo teve passagens marcantes por clubes brasileiros como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro. Ele conquistou cinco Brasileiros, dirigindo estes clubes, sendo dois pelo Alviverde. Luxa dirigiu a seleção brasileira entre 1998 e 2000 e teve uma breve passagem pelo Real Madrid em 2005. No Rio, o ex-técnico trabalhou em Flamengo, Vasco e Fluminense.