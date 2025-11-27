Luxemburgo anunciou sua aposentadoriaReprodução / Band
Vanderlei Luxemburgo anuncia aposentadoria como treinador aos 73 anos
Vitorioso em clubes brasileiros, o ex-técnico teve passagem por Seleção e Real Madrid
Com a Libertadores, Jorginho vive expectativa por primeira taça no Flamengo
Habituado a ganhar grandes troféus na Europa, meio-campista quer a 'Glória Eterna' para ampliar a coleção
Vídeo! Repórter da Globo tem cabelo puxado por torcedores no 'AeroFla' e desabafa: 'Agressão'
Momento foi transmitido no 'Jornal Hoje'
Botafogo avalia a contratação de zagueiro de clube italiano, diz jornal chileno
Jogador, de 31 anos, atua no futebol europeu desde 2017
Romário prevê confronto duríssimo na final da Libertadores e declara torcida pelo Flamengo
Rubro-Negro busca o tetra neste sábado em Lima
Recepção do Flamengo em Lima tem caminhada de centenas de torcedores até hotel
Rubro-Negro chegou a capital peruana na noite da última quarta-feira
