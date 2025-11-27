Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 10:20 | Atualizado 27/11/2025 11:48

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, é uma pessoa nova. Sem entrar em detalhes mais profundos, a beldade contou que mudou sua forma de pensar e suas atividades nos últimos meses. A situação envolve, inclusive, o seu ciclo social.

"Quando uma pessoa muda e evolui, seus gostos também mudam. Todos os dias você tenta alcançar novos objetivos, se conectar com um círculo de pessoas boas e de qualidade, sair de certos lugares, conhecer novas pessoas e, obviamente, os sentimentos também entram em jogo", disse em entrevista ao site paraguaio "Popular".

Eli Villagra (@elivillagra_barbie) contou que esta mudança também passa pelo seu estado civil. No entanto, a musa do Cerro Porteño preferiu fazer mistério.

"Há alguém, mas não quero dar muitos detalhes. Decidi não falar muito sobre minha vida amorosa. Nas minhas redes sociais, só mostro meu trabalho e o que quero que as pessoas vejam, porque mostrar demais nunca é uma boa ideia", concluiu.