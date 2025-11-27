Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro afirma que mudou e faz mistério sobre novo namorado
Eli Villagra tem mais de 303 mil seguidores no Instagram
'AeroFla' ganha repercussão pelo mundo: 'Espetáculo raro'
Torcedores do Flamengo fizeram festa no embarque do elenco para a final da Libertadores
Mbappé exalta atuação de Vini Jr na Liga dos Campeões: 'Horrível para um lateral enfrentá-lo'
Francês anotou quatro gols na vitória do Real
Textor pode transferir meia do Botafogo, que se destacou em Mundial Sub-20, para clube inglês
Jordan Barrera, de 19 anos, pode deixar o clube no começo de 2026
Fluminense x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será nesta quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã
Pai de Neymar se irritou com vazamento da lesão no menisco do joelho esquerdo
Empresário apoia que o camisa 10 jogue no sacrifício nos últimos três jogos do Brasileirão
Musa do Cerro afirma que mudou e faz mistério sobre novo namorado
Eli Villagra tem mais de 303 mil seguidores no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.