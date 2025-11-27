Curtis Jones é meio-campo e foi formado nas categorias de base do Liverpool - Reprodução / Instagram

Curtis Jones é meio-campo e foi formado nas categorias de base do LiverpoolReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 09:53

O Liverpool vive péssima fase na temporada. Nos últimos 12 jogos disputados, a equipe inglesa perdeu nove partidas. O técnico Arne Slot começa a sentir forte pressão no cargo.

Nas últimas três partidas, o Liverpool sofreu três derrotas acachapantes. Pelo Campeonato Inglês, foi superado pelo Manchester City por 3 a 0. Depois, também levou 3 a 0 do Nottingham Forest, e nesta quarta-feira (26), pela Champions League, foi surpreendido em casa pelo PSV por 4 a 1.

Diante do momento de crise, o meia Curtis Jones fez um forte desabafo. O jogador criticou a equipe e pediu reação ao elenco na sequência da temporada.

"Eu não tenho resposta, sinceramente. É inaceitável. Já cansei de ficar com raiva por dentro. Agora estou em um ponto no qual eu simplesmente não tenho palavras. Vamos tentar levar o time para onde ele tem que estar, mas, agora, nós estamos na m... E isso precisa mudar", afirmou Jones ao canal RTE.

Pela primeira vez nos últimos 72 anos, os Reds foram derrotados por três gols ou mais em sequência em três jogos. O risco de demissão do técnico Arne Slot é uma realidade em Anfield.

"Não importa se é justo ou não, entendo que é normal. Se qualquer treinador do mundo perder a quantidade de jogos que perdemos, é normal que as pessoas falem sobre isso", disse Slot após o revés para o PSV.

"Não, eu não estou preocupado (com uma possível demissão). Meu foco está em outras coisas além do meu cargo. Eu tento analisar e ajudar os jogadores ao máximo, e é óbvio que não estou fazendo como fiz na última temporada", continuou.

No primeiro ano no comando do clube, Arne Slot conquistou a Premier League. Agora, porém, o time caiu de rendimento. O treinador tem o desafio de dar a volta por cima com o Liverpool

"Eu acho que sempre se trata do time, e acho que nós todos podemos melhorar. Isso vale para todos, inclusive para mim. É hora de falar sobre o time em vez dos erros individuais, porque erros acontecem no futebol", discursou, minimizando as falhas individuais dos jogadores.