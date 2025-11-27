Fan Zone da Conmebol Libertadores em Lima, no PeruJesus Barraza/Conmebol
Conmebol comete gafe e expõe camisa errada do Palmeiras em Lima
Camisa de 2001 está exposta no lugar que indica uniforme de 1999
Newcastle condena postura da polícia francesa após derrota na Liga dos Campeões
Clube inglês repudiou atitudes violentas das autoridades depois do jogo contra o Olympique de Marselha; entenda
Presidente da CBF afirma que ainda não discutiu renovação com Carlo Ancelotti
Italiano tem contrato para dirigir a Seleção até junho de 2026
Boto exalta Filipe Luís: 'Nível que lhe permite claramente treinar na Europa'
Dirigente do Flamengo ainda ressaltou que o técnico tem 'um talento enorme'
Meia do Botafogo pode migrar para clube inglês a pedido de John Textor
Jordan Barrera, de 19 anos, pode deixar o clube no começo de 2026
Vasco tem retorno de Coutinho como trunfo para encerrar jejum no Brasileiro
Camisa 10 estará à disposição para jogo-chave com o Internacional, em São Januário
