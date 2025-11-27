Fan Zone da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru - Jesus Barraza/Conmebol

Fan Zone da Conmebol Libertadores em Lima, no PeruJesus Barraza/Conmebol

Publicado 27/11/2025 13:35

Rio - A Conmebol cometeu uma gafe com o Palmeiras na Fan Zone em Lima, no Peru. Na área de itens raros dos finalistas da Libertadores, a entidade sul-americana colocou uma camisa de 2001 exposta no lugar que indica o uniforme de 1999.

A placa indica o ano de 1999 e o nome de César Sampaio, mas a camisa é de 2001. No local, está exposta itens raros, como camisas, dos anos dos títulos continentais dos finalistas. Em 1999, o Palmeiras conquistou a Libertadores pela primeira vez — depois ganhou em 2020 e 2021.

Fan Zone da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru Jesus Barraza/Conmebol

A Conmebol explicou que utilizou as camisas do próprio museu e essa era a correspondente ao ano de 1999, segundo o "ge". A entidade afirmou que vai trabalhar para substituir a peça pela correta. A Fan Zone tem entrada gratuita e funcionará até sexta-feira (28), véspera da decisão.

Além de camisas antigas e outros itens, há exibição de stand com o troféu da Libertadores para fotos. A Fan Zone também conta com ativações para crianças, um miniestádio com desafios e jogos, além de uma praça de alimentação.

Flamengo e Palmeiras decidem o título da Libertadores no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O vencedor da decisão vai se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão da competição continental.