Camavinga em jogo do Real Madrid - Real Madrid / Divulgação

Camavinga em jogo do Real MadridReal Madrid / Divulgação

Publicado 27/11/2025 13:50

Rio - O jogador do Real Madrid, Eduardo Camavinga, de 23 anos, nascido em Angola e naturalizado francês, afirmou que irá torcer pelo Flamengo na final da Libertadores. O motivo é Vini Jr, seu companheiro de equipe, que foi revelado na base rubro-negra.

"Sim, claro. Flamengo, claro. Se Vini vai, eu vou", disse o jogador em entrevista à "TNT Sports", depois da vitória do Real Madrid sobre o Olympiacos pela Liga dos Campeões.

Vini Jr foi formado na base do clube carioca e chegou ao Real Madrid no começo de 2019. Camavinga atuou pelo Rennes, da França, antes de ser contratado pelos Merengues em 2021.

Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores neste sábado, em Lima, às 18h (de Brasília). O vencedor será o primeiro clube brasileiro a conquistar a competição por quatro vezes.