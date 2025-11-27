Camavinga em jogo do Real MadridReal Madrid / Divulgação

Rio - O jogador do Real Madrid, Eduardo Camavinga, de 23 anos, nascido em Angola e naturalizado francês, afirmou que irá torcer pelo Flamengo na final da Libertadores. O motivo é Vini Jr, seu companheiro de equipe, que foi revelado na base rubro-negra.
"Sim, claro. Flamengo, claro. Se Vini vai, eu vou", disse o jogador em entrevista à "TNT Sports", depois da vitória do Real Madrid sobre o Olympiacos pela Liga dos Campeões.
Vini Jr foi formado na base do clube carioca e chegou ao Real Madrid no começo de 2019. Camavinga atuou pelo Rennes, da França, antes de ser contratado pelos Merengues em 2021.
Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores neste sábado, em Lima, às 18h (de Brasília). O vencedor será o primeiro clube brasileiro a conquistar a competição por quatro vezes.