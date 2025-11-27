Rio - O Fluminense divulgou a parcial de ingressos comercializados para o jogo contra o São Paulo, válido pelo Brasileirão. De acordo com o clube, mais de 26 mil torcedores já confirmaram presença no Maracanã.
As duas equipes vão medir forças nesta quinta-feira (27), a partir das 20h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Flu soma 55 pontos e aparece em sétimo. O Tricolor Paulista tem 48 e ocupa a oitava posição.
