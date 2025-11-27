John Kennedy marcou o quinto gol do Fluminense na goleada sobre o São Paulo - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/11/2025 22:44

A goleada do Fluminense por 6 a 0 sobre o São Paulo , pelo Brasileirão, teve cinco jogadores diferentes fazendo gol. Um deles precisava muito balançar redes, que era John Kennedy, que vivia jejum de quase dois meses sem marcar, perdeu a vaga de titular e tenta recuperar a confiança.

"É importante estar sempre fazendo gol, principalmente pra atacante. Eu estava um pouco chateado, fiz alguns bons jogos, outros não fui tão bem, mas sem fazer gol. Então voltando a fazer gol hoje acho que é importante a confiança fica um pouco maior e a gente fica mais leve pra jogar. Eu acho que é continuar trabalhando um pouco mais, procurando mais gols, pra confiança elevar mais e poder ajudar o Fluminense", disse John Kennedy ao Sportv.

O atacante marcou o segundo gol em seu retorno ao Fluminense. O outro foi em 1º de outubro, no empate em 2 a 2 com o Sport, fora de casa. Desde então, ele ganhou a titularidade e voltou ao banco, perdendo espaço para Everaldo, que segue sem marcar desde agosto.

"Esse chute cruzado, fui feliz de conseguir sair do marcador e finalizei bem. Acho que isso é fruto de trabalho. E essa zica sair logo de vez", disse.

John Kennedy ainda comemorou o bom momento do time na reta final de temporada, mas também admitiu surpresa com o placar elástico contra o São Paulo.



"Acho que o Fluminense vem numa crescente muito boa, isso vem facilitando, a gente vem jogando muito bem. E hoje não foi diferente, pegamos o São Paulo um pouco abaixo do esperado, não esperávamos que fosse um jogo assim. Mas a gente empregou nosso ritmo desde o início e a gente foi muito feliz. Alguns jogos estávamos fazendo pouco gols, mas fomos eficientes", completou.