Fluminense x São Paulo, no Maracanã, pela 36ª rodada do BrasileirãoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/11/2025 22:20

Canobbio (dois), Martinelli, Nonato, John Kennedy e Serna, o Tricolor das Laranjeiras pulou provisoriamente para o quinto lugar do O Fluminense carimbou a vaga na Libertadores de 2026 em grande estilo, com uma atuação para encher o torcedor de esperança na fácil goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã. Com gols de, o Tricolor das Laranjeiras pulou provisoriamente para o quinto lugar do Brasileirão e agora terá de torcer contra Botafogo e Bahia, que ainda jogam na 36ª rodada.

O placar ainda foi histórico, já que é o maior que o Fluminense impôs sobre o adversário no Brasileirão e igualou a maior do confronto, que pertencia ao São Paulo, em 2002.

Fluminense poderia ter feito goleada histórica

Imbatível jogando em casa sob o comando de Zubeldía, o Fluminense teve uma atuação tática quase perfeita na primeira etapa e resolveu a partida em 23 minutos. E ainda contou com um São Paulo desfigurado e completamente mal tecnicamente, além de muito mal armado defensivamente.

O Tricolor das Laranjeiras teve sua vida facilitada logo aos seis minutos, com um pênalti bobo marcado com o auxílio do VAR. Em cruzamento de Samuel Xavier, a bola bateu no braço aberto de Alan Franco. Canobbio bateu e abriu o placar.



Aí bastou ao Fluminense aproveitar os muitos erros e espaços deixados pelo adversário no meio de campo e na defesa. Foi assim que surgiu o contra-ataque para o segundo gol, de Martinelli, aos 15. E também o terceiro, aos 23, de Nonato, que acabara de entrar no lugar de Hércules, que sentiu dor muscular.



E a goleada poderia ter sido ainda maior no primeiro tempo, caso Serna e Canobbio, ambos cara a cara com o goleiro Young, não tivessem perdido. O primeiro chutou em cima do adversário, e o segundo acertou o travessão. Já o São Paulo, só finalizou a primeira vez aos 41, sem perigo.

John Kennedy desencanta e Ganso volta

Após o intervalo, como esperado, o Fluminense reduziu um pouco o ritmo, mas seguiu com vontade de fazer gols, apostando nos contra-ataques. Apesar de o São Paulo ter voltado melhor, com três substituições, os espaços seguiram à disposição dos donos da casa.

Foi assim que saíram os outros gols, novamente com enorme facilidade e campo livre para jogar. Antes, Serna quase ampliou, parando em boa defesa de Young. Mas depois John Kennedy desencantou aos 24 do segundo tempo. O atacante não marcava desde 1º de outubro, no 2 a 2 com o lanterna Sport, no seu único gol até então.

E aos 31, Canobbio fez o quinto em mais um contra-ataque perfeito. Estava tão fácil que foi a partida ideal para marcar o retorno de Ganso, que não jogava desde 13 de setembro, por causa de uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda.

Até o muito criticado Soteldo finalmente participou de um gol pelo Fluminense. Foi dele a assistência para Serna marcar o sexto, aos 41.