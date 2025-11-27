Zubeldía analisou a goleada do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 27/11/2025 23:28

Luís Zubeldía celebrou a atuação e a goleada do Fluminense por 6 a 0 sobre o São Paulo. Mas para manter os pés no chão, minimizou o placar elástico para celebrar o principal objetivo alcançado na noite desta quinta-feira (27), no Maracanã, que foi a vaga conquistada na Libertadores de 2026.

" O objetivo hoje era poder classificar para a Libertadores. Para isso, precisávamos de um resultado positivo. Conseguimos. Não é fácil se destacar no Brasileirão porque todas as equipes são boas, os contextos mudam um pouco. Até o momento, ganhamos todas as partidas como mandante, em quase todos os jogos sem sofrer gols. Não só fizemos gols, mas estivemos muito bem defensivamente. Hoje não foi exceção", começou o técnico argentino.

Com a vaga na Libertadores, agora o Fluminense se volta para buscar um lugar direto na fase de grupos. Para isso, precisa ficar em quinto lugar, posição que ocupa atualmente, mas pode ser ultrapassado por Botafogo e Bahia, que ainda jogam na rodada.

"Claro que o resultado foi mais avultado, fomos contundentes desde as primeiras jogadas e conseguimos aproveitar os espaços e as situações que foram apresentadas. Para nós, hoje o dever era ganhar. Agora que já estamos oficialmente na Libertadores queremos terminar o mais em cima possível para ver se podemos ir diretamente, independentemente da Copa do Brasil", avisou.

Zubeldía também respondeu se considerou o 6 a 0 sobre o São Paulo a maior atuação desde que assumiu o Fluminense.

"Foi uma boa atuação. Tivemos várias boas, é difícil ficar só com uma quando tem oito vitórias. Inclusive, a partida contra o Palmeiras (0 a 0) também foi muito boa, em outro contexto. Contra uma equipe acostumada a estar nos primeiros lugares. Para mim, foi uma grande partida. Contra o Mirassol, perdemos de 2 a 1, mas foi um grande jogo. Hoje, pelo resultado, chama mais atenção", analisou.



O treinador ainda analisou como sua equipe conseguiu construir a goleada:

"Fomos muito contundentes. Na primeira chance que tivemos pudemos concluir. E depois os jogadores interpretaram muito bem o homem livre contra certas perseguições que eles poderiam ter. E também fizeram ajustes defensivos contra a quantidade de volantes que eles colocaram, ao menos três. Então, pudemos aplicar rapidamente esses aspectos como equipe e depois fica menos difícil ter um bom desenvolvimento no jogo", avaliou.