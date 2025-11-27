Neymar participa de treino do Santos - Raul Baretta/ Santos

Neymar participa de treino do SantosRaul Baretta/ Santos

Publicado 27/11/2025 21:19

Neymar está pronto para ir para o sacrifício e jogar pelo Santos contra o Sport, na sexta-feira (28), às 21h30, na Vila Belmiro. O camisa 10 voltou a participar do treino desta quinta, trabalhou no time titular e deve ser relacionado, mesmo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

A lista oficial de relacionados ainda não foi divulgada pelo Santos, porém a conta oficial do jogador publicou fotos do treino e a mensagem em inglês: "Pronto para amanhã".



A participação do jogador de 33 anos ainda dependerá de uma nova avaliação no dia da partida. Diante do problema físico, ele tem feito tratamento intensivo e passa por exames a cada atividade no campo, para avaliar a situação.



Se houver piora nas dores, existe a possibilidade de corte, para não forçar e agravar lesão. Afinal, Neymar é quase certo que passará por uma cirurgia no joelho esquerdo, mas quer que seja somente nas férias, para participar da reta final do Brasileirão para ajudar o Santos a fugir do rebaixamento.