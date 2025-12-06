Torcedores do Flamengo fizeram mais um "AeroFla" antes do embarque para o Intercontinental - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Torcedores do Flamengo fizeram mais um "AeroFla" antes do embarque para o IntercontinentalReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/12/2025 14:13

Rio - O Flamengo já está a caminho do Catar para disputar a Copa Intercontinental. Após conquistar o tetracampeonato da Libertadores e se tornar o único brasileiro quatro vezes campeão da competição, o Rubro-Negro embarcou em busca do bicampeonato mundial, neste sábado (6), no Aeroporto Tom Jobim, o Galeão, com apoio de centenas de torcedores que organizaram mais um 'AeroFla'.

Campeão em 1981, o Flamengo busca o bicampeonato mundial. Em 2019, foi vice-campeão diante do Liverpool, da Inglaterra, após perder por 1 a 0, na prorrogação. Já em 2022, perdeu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal, e ficou apenas com o terceiro lugar após vencer a disputa contra o Al-Ahly, do Egito. Agora, o Rubro-Negro terá uma nova chance de conquistar o mundo de novo.

fotogaleria

Assim como ocorreu no embarque para a final da Libertadores, a torcida do Flamengo compareceu ao Aeroporto Tom Jobim, o Galeão, para apoiar a delegação. Diferentemente do que aconteceu na última semana, a festa aconteceu com uma presença menor de torcedores. Porém, não faltou animação dos rubro-negros presentes, que iniciaram o esquenta às 12h, no Terminal BRT Aroldo Melodia, no Fundão.

Equipes de diversos órgãos, como Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), CET-Rio, Comlurb e Polícia Militar, localizados no COR-Rio, monitoraram todo o percurso do ônibus do Flamengo do Ninho do Urubu ao Aeroporto Tom Jobim, na Ilha do Governador. Mais de 260 câmeras e drones ajudaram no monitoramento do trajeto.

Os órgãos reforçaram a segurança para evitar uma nova invasão ao ônibus do Flamengo, como ocorreu antes do embarque para a final da Libertadores, com a implementação de mais grades de proteção para evitar a aproximação. Na chegada ao Aeroporto Tom Jobim, os torcedores não conseguiram se aproximar do veículo, como na festa anterior.

Apesar do clima de festa, o evento terminou em confusão . Após o ônibus do Flamengo entrar para a área interna do aeroporto, houve um conflito. A Polícia Militar precisou empregar instrumentos de menor potencial ofensivo, de forma proporcional e gradativa, para restabelecer a ordem no local.

Torcida do Flamengo fez ‘AeroFla’ no embarque para a Copa Intercontinental



Crédito: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia pic.twitter.com/T2JDx0s9dR — Jornal O Dia (@jornalodia) December 6, 2025

Flamengo no Catar

Ao todo, serão 15 horas de viagem, além de mais duas horas para abastecer. Por isso, a diretoria decidiu fretar um avião 100% executivo por causa do conforto da delegação, que terá mais de 100 pessoas, incluindo jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários. Não há um avião fretado para familiares, amigos e conselheiros.

Já no Catar, o Flamengo vai treinar na manhã de segunda e terça-feira, no centro de treinamento Al Ersal. O local fica a 12 quilômetros do hotel. Na Copa do Mundo de 2022, a Croácia utilizou esse mesmo CT para realizar as atividades antes de enfrentar o Brasil. O local também recebeu a Seleção Brasileira Sub-17, em outubro deste ano, para o Mundial da categoria.

O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10, no Catar. O vencedor do Dérbi das Américas enfrentará o Pyramids, do Egito, que venceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na Copa África-Ásia-Pacífico, no dia 13. O confronto vai definir o adversário do Paris Saint-Germain, da França, no dia 17, na decisão.

*Colaborou Reginaldo Pimenta