São Paulo - Já campeão, o Flamengo entrou em campo com um time reserva, cheio de garotos do sub-20, teve grande atuação e empatou em 3 a 3 com o Mirassol, neste sábado (6), no Estádio Campos Maia, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi animado do início ao fim, com várias chances para ambos os times. Do lado rubro-negro, Douglas Telles e Guilherme Gomes (2x) balançaram a rede. Chico Kim, Alesson e Cristian marcaram pelo Leão.
Os primeiros minutos tiveram domínio do Flamengo, que marcou alto e perturbou a saída de bola do Mirassol. E o gol não demorou para sair. Aos sete, em bonita jogada construída desde a defesa, Daniel Sales cruzou, a bola desviou e foi na trave. No rebote, Douglas Telles mandou para dentro. Logo em seguida, Michael recebeu cara a cara e parou em Walter.
Aos 12, o Leão respondeu e deixou tudo igual. Felipe Jonatan deu belo passe de calcanhar para Chico Kim, que finalizou firme para empatar. O time da casa cresceu, passou a levar mais perigo e chegou a assustar, mas Dyogo Alves fez duas grandes defesas para impedir a virada.
No entanto, foi o Rubro-Negro quem voltou a comemorar, aos 30. Após boa construção, Guilherme Gomes soltou uma bomba e acertou o ângulo. Mas o Mirassol tratou de correr atrás do prejuízo. Aos 40, Chico Kim foi no fundo e viu Alesson, que bateu forte para igualar o placar mais uma vez.
Na volta do intervalo, Douglas Telles arrancou pela direita, driblou a marcação e chutou rasteiro com perigo. Depois, o atacante cruzou para Wallace Yan, que cabeceou e viu Walter espalmar. No rebote, Guilherme Gomes fez o terceiro do Flamengo, aos 13. Foi o último ato do meia-atacante, que saiu para a entrada de Joshua. Dyogo Alves precisou trabalhar em cabeçada de João Victor.
O confronto continuou aberto e, aos 19, veio o empate. Carlos Eduardo passou pelo defensor e bateu para defesa do goleiro, que viu Cristian completar para a rede. Então, Bruno Pivetti promoveu mais duas mudanças: Lucas Matheus e Wanderson foram acionados para os lugares de Pablo Lúcio e Daniel Sales, respectivamente. Camargo ainda substituiu Douglas Telles.
O Mirassol quase virou em duas oportunidades, com Danielzinho e Felipe Jonatan. Dyogo Alves ainda fez milagre com o pé no últimos minuto. Apesar da pressão, o Leão não conseguiu marcar e o duelo terminou empatado em 3 a 3.
Mirassol 3x3 Flamengo
Data e hora: 06/12/2025, às 18h30 Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP) Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Gols: Douglas Telles, aos 7 min/1ºT (0-1); Chico Kim, aos 12 min/1ºT (1-1); Guilherme Gomes, aos 30 min/1ºT (1-2); Alesson, aos 40 min/1ºT (2-2); Guilherme Gomes, aos 13 min/2ºT (2-3); Cristian, aos 19 min/2ºT (3-3). Cartões amarelos: José Aldo (MIR); Iago (FLA). Cartões vermelhos: -
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes) Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio) e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho (José Aldo) e Chico Kim (Guilherme Marques); Negueba, Alesson (Carlos Eduardo) e Renato Marques (Cristian).
FLAMENGO (Técnico: Bruno Pivetti) Dyogo Alves; Daniel Sales (Wanderson), Iago, João Victor e Johnny; Evertton Araújo, Pablo Lúcio (Lucas Matheus) e Guilherme Gomes (Joshua); Douglas Telles (Camargo), Michael e Wallace Yan.
