Alessandro Soares ao lado da irmã Maísa no embarque do Flamengo para o IntercontinentalReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Torcedores do Flamengo exalam confiança e sonham com título do Intercontinental
Rubro-Negro embarca neste sábado (6) para o Catar
Bruno Pivetti exalta integração no Flamengo após empate com o Mirassol
Técnico também desejou sorte ao Rubro-Negro na disputa da Copa Intercontinental, no Catar
Sem espaço, Michael deixa futuro nas mãos do Flamengo: 'O que posso fazer é trabalhar'
Titular diante do Mirassol, atacante garantiu que está à disposição do Rubro-Negro para o que precisar
Em jogo de seis gols, garotos do Flamengo brilham e empatam com o Mirassol no Brasileiro
Rubro-Negro lutou, mas não conseguiu encerrar a invencibilidade do Leão em casa na última rodada da competição nacional
'AeroFla' para a Copa Intercontinental termina em confusão
Torcida fez festa no embarque dos jogadores para o torneio internacional, neste sábado (6)
Flamengo divulga relacionados para a Copa Intercontinental; veja a lista
Allan e Viña serão desfalques; Pedro, mesmo sem condições de atuar, estará com o elenco
Flamengo embarca rumo a Copa Intercontinental com festa da torcida em mais um 'AeroFla'
Delegação foi recebida com muito apoio no Aeroporto Tom Jobim. Rubro-Negro estreia no próximo dia 10, contra o Cruz Azul, do México
