Alessandro Soares ao lado da irmã Maísa no embarque do Flamengo para o Intercontinental - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/12/2025 13:00

Rio - Após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo inicia a busca pelo bicampeonato da Copa Intercontinental. Com a expectativa alta, os torcedores compareceram neste sábado (6), no Aeroporto Tom Jobim, o Galeão, para prestar apoio na sexta edição do "AeroFla". O rubro-negro Alessandro Soares mostrou confiança no título.

"Minha expectativa é a melhor possível. O Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores. Estou vindo mais uma vez aqui (no AeroFla) com a confiança muito alta. Acredito que o Flamengo vai conquistar o Mundial", disse o rubro-negro, de 29 anos, em entrevista ao DIA.

Alessandro Soares esteve presente em todas as edições do "AeroFla". Dessa vez, o rubro-negro esteve acompanhado da irmã, Maísa. A jovem, de 16 anos, também mostrou confiança no time comandado por Filipe Luís, que vai em busca do sexto título sob o comando do treinador.

"Tenho certeza que vamos conquistar esse título. Conquistamos títulos", frisou.

Desde a chegada do técnico Filipe Luís em setembro do ano passado, o Flamengo já conquistou cinco títulos. Sob o comando do treinador, que foi contratado para substituir Tite, o Rubro-Negro faturou a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores e Brasileirão.

O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10, no Catar. O vencedor do Dérbi das Américas enfrentará o Pyramids, do Egito, que venceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na Copa África-Ásia-Pacífico, no dia 13. O confronto vai definir o adversário do Paris Saint-Germain, da França, no dia 17, na decisão.

*Colaborou Reginaldo Pimenta