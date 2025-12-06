Flamengo escolheu viajar para a Copa Intercontinental em um Boeing 767-300 VIP, da empresa aérea sul-africana Aeronexus - Aeronexus/Divulgação

Rio - Após conquistar a Libertadores e o Brasileirão, o Flamengo embarca neste sábado (6) para disputar a Copa Intercontinental, no Catar. O Rubro-Negro fretou um avião executivo de mais de R$ 1 bilhão, que tem 96 assentos que viram camas, segundo o "ge". O modelo escolhido pelo clube foi um Boeing 767-300 VIP, da empresa aérea sul-africana Aeronexus, considerada uma das aeronaves mais luxuosas da atualidade.

Ao todo, serão 15 horas de viagem, além de mais duas horas para abastecer. Por isso, a diretoria decidiu fretar um avião 100% executivo por causa do conforto da delegação, que terá mais de 100 pessoas, incluindo jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários. A ideia era assegurar que os jogadores tivessem um descanso adequado. Não há um avião fretado para familiares, amigos e conselheiros.

Já no Catar, o Flamengo vai treinar na manhã de segunda e terça-feira, no centro de treinamento Al Ersal. O local fica a 12 quilômetros do hotel. Na Copa do Mundo de 2022, a Croácia utilizou esse mesmo CT para realizar as atividades antes de enfrentar o Brasil. O local também recebeu a Seleção Brasileira Sub-17, em outubro deste ano, para o Mundial da categoria.

O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10, no Catar. O vencedor do Dérbi das Américas enfrentará o Pyramids, do Egito, que venceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na Copa África-Ásia-Pacífico, no dia 13. O confronto vai definir o adversário do Paris Saint-Germain, da França, no dia 17, na decisão.