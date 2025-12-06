Luiz Eduardo Baptista, o Bap, comemorou os títulos do Flamengo no Maracanã - Paula Reis / Flamengo

Publicado 06/12/2025 09:30

Rio - Após conquistar os títulos do Brasileirão e Libertadores, o Flamengo deve fechar o primeiro ano de gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista com um "faturamento extraordinário". Em entrevista ao canal oficial do clube, Bap revelou que o Rubro-Negro terá o melhor resultado financeiro de um clube na América Latina e prevê até R$ 1 bilhão para gastar em reforços em 2026.

"Se eu tiver que gastar R$ 1 bilhão para continuar ganhando a p... toda, eu posso gastar. Uma coisa é você querer gastar e não poder porque não pode pagar. A decisão de gastar só tem consequência, tem que ter dinheiro para pagar. E quando eu olho dentro desse horizonte de dois anos de planejamento, eu poderia gastar R$ 1 bilhão ano que vem. Devo? Aí entra a avaliação", disse.

Nesta temporada, o Flamengo fez a sua melhor janela de transferências da história, em junho. Na ocasião, o Rubro-Negro contratou nomes como Emerson Royal, Jorginho, Carrascal e Samuel Lino, e gastou cerca de R$ 300 milhões. Por outro lado, o clube arrecadou mais de R$ 300 milhões com as vendas de Fabrício Bruno, Wesley, Gerson, Alcaraz e Matheus Gonçalves.

O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10, no Catar. O vencedor do Dérbi das Américas enfrentará o Pyramids, do Egito, que venceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na Copa África-Ásia-Pacífico, no dia 13. O confronto vai definir o adversário do Paris Saint-Germain, da França, no dia 17, na decisão.