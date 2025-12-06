Michael em ação pelo Flamengo no duelo com o Mirassol, no Estádio Campos Maia - Caique Coufal / Flamengo

Michael em ação pelo Flamengo no duelo com o Mirassol, no Estádio Campos MaiaCaique Coufal / Flamengo

Publicado 06/12/2025 21:04 | Atualizado 06/12/2025 21:06

"Queria muito estar jogando, mas respeito meus colegas e meu treinador. O que posso fazer é trabalhar. Se o Flamengo quiser que eu fique, estou aqui para trabalhar. Mas se for para seguirmos caminhos diferentes, também estou aqui para agregar no que puder", complementou.



Ele também falou sobre a chance de entrar em campo ao lado de jovens da base: "Foi muito legal. Sou o mais velho, mas me sinto como um menino. Tentei brincar, descontrair. Estou feliz por poder sair daqui com o resultado positivo".

Michael está entre os relacionados para o torneio internacional e se juntará ao elenco nos próximos dias, assim como Dyogo Alves, Evertton Araújo e Wallace Yan. Ao todo, nesta temporada, o atacante soma dois gols e quatro assistências em 29 jogos, 15 como titular.