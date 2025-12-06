"Eu tenho contrato, se não me engano, até 2028. Sou um atleta do clube. Eu me esforço para caramba todos os dias. Mesmo sem jogar, tento levar alegria e simpatia para as pessoas. Vão ter momentos que não vamos estar felizes por não atuar, é normal", iniciou o jogador.
"Queria muito estar jogando, mas respeito meus colegas e meu treinador. O que posso fazer é trabalhar. Se o Flamengo quiser que eu fique, estou aqui para trabalhar. Mas se for para seguirmos caminhos diferentes, também estou aqui para agregar no que puder", complementou.
Ele também falou sobre a chance de entrar em campo ao lado de jovens da base: "Foi muito legal. Sou o mais velho, mas me sinto como um menino. Tentei brincar, descontrair. Estou feliz por poder sair daqui com o resultado positivo".
Campeão, o Flamengo fechou o Brasileiro com 79 pontos, isolado na liderança. O próximo compromisso será contra o Cruz Azul, do México, quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), pela Copa Intercontinental.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.