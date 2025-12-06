Michael em ação pelo Flamengo no duelo com o Mirassol, no Estádio Campos MaiaCaique Coufal / Flamengo

São Paulo - Atacante do Flamengo, Michael foi titular no empate em 3 a 3 com o Mirassol, neste sábado (6), no Estádio Campos Maia, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro foi a campo com um time alternativo, cheio de garotos do sub-20, já que a delegação principal embarcou para a disputa da Copa Intercontinental em Doha, no Catar, horas antes do duelo com o Leão. Após o confronto, o camisa 30 comentou a falta de oportunidades e o futuro incerto no clube.

"Eu tenho contrato, se não me engano, até 2028. Sou um atleta do clube. Eu me esforço para caramba todos os dias. Mesmo sem jogar, tento levar alegria e simpatia para as pessoas. Vão ter momentos que não vamos estar felizes por não atuar, é normal", iniciou o jogador.
"Queria muito estar jogando, mas respeito meus colegas e meu treinador. O que posso fazer é trabalhar. Se o Flamengo quiser que eu fique, estou aqui para trabalhar. Mas se for para seguirmos caminhos diferentes, também estou aqui para agregar no que puder", complementou. 
Ele também falou sobre a chance de entrar em campo ao lado de jovens da base: "Foi muito legal. Sou o mais velho, mas me sinto como um menino. Tentei brincar, descontrair. Estou feliz por poder sair daqui com o resultado positivo".
Michael está entre os relacionados para o torneio internacional e se juntará ao elenco nos próximos dias, assim como Dyogo Alves, Evertton Araújo e Wallace Yan. Ao todo, nesta temporada, o atacante soma dois gols e quatro assistências em 29 jogos, 15 como titular.
Campeão, o Flamengo fechou o Brasileiro com 79 pontos, isolado na liderança. O próximo compromisso será contra o Cruz Azul, do México, quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), pela Copa Intercontinental.