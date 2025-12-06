Pol - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

A Polícia Militar precisou empregar instrumentos de menor potencial ofensivo para "conter os torcedores que tentaram furar o bloqueio da área restrita destinada à entrada do ônibus da delegação". Os rubro-negros, porém, reagiram "lançando pedras nos policiais e seguranças privados que estavam nos bloqueios", causando desordem no local.

O que disse a Polícia Militar?

"De acordo com o comando do BEPE, neste sábado (6), policiais militares do RECOM (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão) e BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos) precisaram fazer uso de instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO) para conter os torcedores que tentaram furar o bloqueio da área restrita, destinada à entrada do ônibus da delegação do Flamengo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim.

Os torcedores reagiram lançando pedras nos policiais militares e seguranças privados que estavam nos bloqueios. Diante disso, as unidades especializadas tornaram a utilizar os instrumentos de menor potencial ofensivo com o intuito de manter a ordem no evento e garantir a segurança e integridade de todos que ali estavam".

A agenda do Flamengo no Catar

Flamengo vai realizar atividades nas manhãs de segunda e terça-feira, no centro de treinamento Al Ersal. O local fica a 12 quilômetros do hotel. Na Copa do Mundo de 2022, a Croácia utilizou esse mesmo CT antes de enfrentar o Brasil. A seleção brasileira sub-17 também trabalhou por lá, em outubro deste ano, para o Mundial da categoria.

A estreia do Rubro-Negro será no dia 10, contra o Cruz Azul (México). Se avançar, enfrenta o Pyramids (Egito) no dia 13. Caso chegue à final, o adversário será o PSG, no dia 17, em um duelo que promete grande audiência mundial.