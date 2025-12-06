PolReginaldo Pimenta / Agência O Dia
'AeroFla' para a Copa Intercontinental termina em confusão
Torcida fez festa no embarque dos jogadores para o torneio internacional, neste sábado (6)
'AeroFla' para a Copa Intercontinental termina em confusão
Torcida fez festa no embarque dos jogadores para o torneio internacional, neste sábado (6)
Flamengo divulga relacionados para a Copa Intercontinental; veja a lista
Allan e Viña serão desfalques; Pedro, mesmo sem condições de atuar, estará com o elenco
Flamengo embarca rumo a Copa Intercontinental com festa da torcida em mais um 'AeroFla'
Delegação foi recebida com muito apoio no Aeroporto Tom Jobim. Rubro-Negro estreia no próximo dia 10, contra o Cruz Azul, do México
Torcedores do Flamengo exalam confiança e sonham com título do Intercontinental
Rubro-Negro embarca neste sábado (6) para o Catar
Bap prevê Flamengo com 'faturamento extraordinário' e até R$ 1 bilhão para gastar em reforços
Rubro-Negro terá 'melhor resultado de um clube de futebol' na América Latina
Flamengo viaja para o Catar em avião executivo de mais de R$ 1 bilhão; veja fotos
Aeronave da empresa aérea sul-africana Aeronexus é considerada uma das mais luxuosas da atualidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.