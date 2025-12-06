Flamengo enfrentará o Mirassol com atletas do sub-20 - Fabio Biasoni / Flamengo

Flamengo enfrentará o Mirassol com atletas do sub-20Fabio Biasoni / Flamengo

Publicado 06/12/2025 08:30 | Atualizado 06/12/2025 13:44

Rio - Já campeão, o Flamengo entra em campo pela primeira vez após ter conquistado o título antecipado, neste sábado (6), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Maião, pela 38ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro jogará com uma equipe formada basicamente por atletas do sub-20, já que o time principal viajará para o Catar para disputar o Intercontinental.

Flamengo e Mirassol se enfrentaram apenas uma vez na história, com vitória rubro-negra. O único confronto entre as equipes aconteceu pelo primeiro turno do Brasileirão deste ano, quando o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Léo Pereira e Plata.

Onde assistir

jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime (streaming).

Como chega o Mirassol

Classificado para a Libertadores, o Mirassol também cumpre tabela na última rodada. O Leão Caipira está em quarto lugar com 66 pontos e sabe que terminará o Brasileirão nesta posição, já que não pode alcançar o Cruzeiro, terceiro colocado, e nem perder a posição para os times fora do G4.

Para o jogo contra o Flamengo, o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com o lateral-direito Lucas Ramon, que levou o terceiro amarelo diante do Vasco. Já Reinaldo é dúvida por lesão no calcanhar direito. Assim, Felipe Jonathan deve seguir em seu lugar na lateral esquerda.

Como chega o Flamengo

Após conquistar a Libertadores e o título antecipado do Brasileirão, o Flamengo mudou o foco para a disputa do Intercontinental. O elenco principal viaja neste sábado (6) para o Catar. Por isso, o time que enfrentará o Mirassol será formado por jogadores do sub-20 e será comandado por Bruno Pivetti.

Para o jogo contra o Mirassol, o Flamengo terá seis jogadores da equipe principal: o goleiro Dyogo Alves, o volante Evertton Araujo, os zagueiros Iago e João Victor, e os atacantes Michael e Wallace Yan. Eles viajam neste domingo (7) para se juntar a delegação no Catar.

Mirassol x Flamengo

Brasileirão - 38ª rodada

Data e horário: 06/12/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maião, em Mirassol (SP)

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonathan (Reinaldo); Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Renato Marques e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Salles, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lucio, Evertton Araújo e Bruno Xavier; Michael, Douglas Telles e Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)