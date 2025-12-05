Allan (ao centro) junto com Samuel Lino, Ayrton Lucas e Léo PereiraReprodução/Instagram @ayrtonlucas

Mais artigos de O Dia
O Dia
O grupo do Flamengo comemorou as conquistas do Brasileirão e da Libertadores em uma festa na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (4). Nos vídeos publicados pelos próprios jogadores, foi possível ver a presença dos cantores Natanzinho, Eric Land, além de Dennis DJ.
Juninho ao lado de Luiz Araújo - Reprodução/Instagram @juninhovieira___21
Juninho ao lado de Luiz AraújoReprodução/Instagram @juninhovieira___21
O técnico Filipe Luís, o auxiliar Rodrigo Caio, o diretor José Boto e o presidente Bap também foram vistos entrando no bar onde aconteceu a festa, conforme informou o 'ge'.
Leia mais: Saúl vê Flamengo prejudicado no Intercontinental: 'Injusto'
O Flamengo foi campeão da Libertadores no último sábado (30), ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 na grande final. Já na última quarta-feira (3), bateu o Ceará pelo mesmo placar e conquistou o Brasileirão.
O Rubro-Negro ainda tem compromisso válido pelo Brasileirão, contra o Mirassol, mas a tendência é levar o sub-20 a campo. O foco do time principal é o Cruz Azul, do México.
A equipe de Filipe Luís vai enfrentar os mexicanos na próxima quarta-feira (10), a partir das 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. A partida é válida pelo Intercontinental.
fotogaleria
Allan (ao centro) junto com Samuel Lino, Ayrton Lucas e Léo Pereira
Juninho ao lado de Luiz Araújo