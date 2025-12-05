Allan (ao centro) junto com Samuel Lino, Ayrton Lucas e Léo Pereira - Reprodução/Instagram @ayrtonlucas

Publicado 05/12/2025 07:40 | Atualizado 05/12/2025 11:17

O grupo do Flamengo comemorou as conquistas do Brasileirão e da Libertadores em uma festa na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (4). Nos vídeos publicados pelos próprios jogadores, foi possível ver a presença dos cantores Natanzinho, Eric Land, além de Dennis DJ.

O técnico Filipe Luís, o auxiliar Rodrigo Caio, o diretor José Boto e o presidente Bap também foram vistos entrando no bar onde aconteceu a festa, conforme informou o 'ge'.

A equipe de Filipe Luís vai enfrentar os mexicanos na próxima quarta-feira (10), a partir das 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. A partida é válida pelo Intercontinental.