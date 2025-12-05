Rio - O Flamengo definiu os últimos detalhes do planejamento para a Copa Intercontinental. O Rubro-Negro, que embarca neste sábado (6), fretou um avião 100% executivo e priorizou o conforto da delegação, de acordo com o "ge". Além disso, quatro jogadores vão viajar no domingo (7) após o jogo contra o Mirassol, pela última rodada do Brasileirão.
Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael e Wallace Yan foram os únicos jogadores do time profissional que foram relacionados para enfrentar o Mirassol, neste sábado (6), às 18h30 (de Brasília), no Maião, pela 38ª rodada do Brasileirão. O quarteto viaja no domingo para se juntar a delegação no Catar (veja a lista de relacionados para a partida abaixo).
O Flamengo embarca para o Catar neste sábado (6). Ao todo, serão 15 horas de viagem, além de mais duas horas para abastecer. Por isso, a diretoria decidiu fretar um avião 100% executivo por causa do conforto da delegação, que terá mais de 100 pessoas, incluindo jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários. Não há um avião fretado para familiares, amigos e conselheiros.
Já no Catar, o Flamengo vai treinar na manhã de segunda e terça-feira, no centro de treinamento Al Ersal. O local fica a 12 quilômetros do hotel. Na Copa do Mundo de 2022, a Croácia utilizou esse mesmo CT para realizar as atividades antes de enfrentar o Brasil. O local também recebeu a Seleção Brasileira Sub-17, em outubro deste ano, para o Mundial da categoria.
O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10, no Catar. O vencedor do Dérbi das Américas enfrentará o Pyramids, do Egito, que venceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na Copa África-Ásia-Pacífico, no dia 13. O confronto vai definir o adversário do Paris Saint-Germain, da França, no dia 17, na decisão.
Relacionados para o jogo contra o Mirassol:
Bruno Xavier Camargo Daniel Sales Douglas Dyogo Alves Evertton Araujo Guilherme Iago João Victor Johnny Joshua Leo Nannetti Lucas Vieira Michael Pablo Lucio Pedro Fachineti Wallace Yan Wanderson Werneck Yago Melo
