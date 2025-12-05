Filipe Luís definiu a lista de relacionados para a Copa Intercontinental - Adriano Fontes / Flamengo

Filipe Luís definiu a lista de relacionados para a Copa IntercontinentalAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/12/2025 14:30

Rio - O Flamengo definiu os últimos detalhes do planejamento para a Copa Intercontinental. O Rubro-Negro, que embarca neste sábado (6), fretou um avião 100% executivo e priorizou o conforto da delegação, de acordo com o "ge". Além disso, quatro jogadores vão viajar no domingo (7) após o jogo contra o Mirassol, pela última rodada do Brasileirão.

Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael e Wallace Yan foram os únicos jogadores do time profissional que foram relacionados para enfrentar o Mirassol, neste sábado (6), às 18h30 (de Brasília), no Maião, pela 38ª rodada do Brasileirão. O quarteto viaja no domingo para se juntar a delegação no Catar (veja a lista de relacionados para a partida abaixo).

O Flamengo embarca para o Catar neste sábado (6). Ao todo, serão 15 horas de viagem, além de mais duas horas para abastecer. Por isso, a diretoria decidiu fretar um avião 100% executivo por causa do conforto da delegação, que terá mais de 100 pessoas, incluindo jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários. Não há um avião fretado para familiares, amigos e conselheiros.

Já no Catar, o Flamengo vai treinar na manhã de segunda e terça-feira, no centro de treinamento Al Ersal. O local fica a 12 quilômetros do hotel. Na Copa do Mundo de 2022, a Croácia utilizou esse mesmo CT para realizar as atividades antes de enfrentar o Brasil. O local também recebeu a Seleção Brasileira Sub-17, em outubro deste ano, para o Mundial da categoria.

O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10, no Catar. O vencedor do Dérbi das Américas enfrentará o Pyramids, do Egito, que venceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na Copa África-Ásia-Pacífico, no dia 13. O confronto vai definir o adversário do Paris Saint-Germain, da França, no dia 17, na decisão.

Relacionados para o jogo contra o Mirassol:

Bruno Xavier

Camargo

Daniel Sales

Douglas

Dyogo Alves

Evertton Araujo

Guilherme

Iago

João Victor

Johnny

Joshua

Leo Nannetti

Lucas Vieira

Michael

Pablo Lucio

Pedro Fachineti

Wallace Yan

Wanderson

Werneck

Yago Melo