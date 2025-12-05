Filipe Luís é ídolo do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 05/12/2025 11:49

Rio - A carreira de Filipe Luís como técnico ainda é curta, mas vitoriosa, e ele já sabe qual será o grande desafio para o Flamengo em 2026: que os jogadores tenham a mesma "fome" que mostraram nesta temporada.

"Primeiro que o Campeonato Brasileiro, me sinto orgulho porque, durante muitas semanas, pelo Flamengo estar brigando pelas competições e tendo o Mundial no meio, nós não tivemos tempo para preparar os jogos que os adversários sim tiveram. Por exemplo, o Fluminense teve dez dias para preparar o jogo contra nós, e nós tivemos três, porque enfrentamos o Sport. Não estou reclamando. O Vasco teve uma semana, e nós não porque jogamos a Libertadores. E nisso tudo com várias dificuldades de viagens e tudo mais, e o time conseguia competir e manter o padrão", disse Filipe Luís, após o título do Brasileirão.

"Nem sempre o melhor futebol, nem sempre vencia, mas os jogadores competiam e tinham muita ambição. O meu grande desafio para o ano que vem, se eu estiver aqui, é claro, é primeiro que os jogadores venham com a mesma fome que vieram esse ano. Se não tiverem fome, o futebol é muito rápido, não espera ninguém. Jogador que não tem fome não fica no campo. Esse é meu principal desafio para o ano que vem, porque as variações táticas, a forma de jogar, o Flamengo já sabe, todo mundo já sabe de cor o modelo de jogo. O resto depende da fome que os jogadores tiverem", completou.

Nesta temporada, o Flamengo disputou Campeonato Carioca, Supercopa Rei, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes.

Sob o comando de Filipe Luís, o time conquistou o Estadual, a Supercopa Rei, o Brasileirão e a Libertadores. Na Copa do Brasil, o Fla caiu nas oitavas de final para o Atlético-MG. Já no Mundial, foi eliminado pelo Bayern de Munique nas quartas.

De olho no Intercontinental

O Rubro-Negro ainda pode ganhar mais na temporada, já que participará do Intercontinental 2025. O primeiro compromisso do Flamengo será na próxima quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México.

Se vencer o Dérbi das Américas, o Rubro-Negro encara o Pyramids, do Egito, em 13 de dezembro. Caso vença a Copa Challenger, fará a final com o PSG, dia 17.