Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo terá o Cruz Azul (México) pela frente na estreia no IntercontinentalAdriano Fontes / Flamengo
Filipe Luís não terá Allan e Viña à disposição, este último por opção do próprio técnico. Já Michael estará na viagem. Pedro, mesmo sem condições de entrar em campo, é outro que integrará o elenco.
Confira a lista de relacionados do Flamengo
. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela;
. Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, De la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Saúl;
. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.