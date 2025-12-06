Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo terá o Cruz Azul (México) pela frente na estreia no Intercontinental - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 06/12/2025 14:26

Filipe Luís não terá Allan e Viña à disposição, este último por opção do próprio técnico. Já Michael estará na viagem. Pedro, mesmo sem condições de entrar em campo, é outro que integrará o elenco. Filipe Luís não terá Allan e Viña à disposição, este último por opção do próprio técnico. Já Michael estará na viagem. Pedro, mesmo sem condições de entrar em campo, é outro que integrará o elenco.

A estreia do Flamengo será no dia 10, contra o Cruz Azul (México). Se avançar, enfrenta o Pyramids (Egito) no dia 13. Caso chegue à final, o adversário será o PSG, no dia 17, em um duelo que promete grande audiência mundial.

Confira a lista de relacionados do Flamengo

. Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi;

. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela;

. Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, De la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Saúl;

. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.