Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo terá o Cruz Azul (México) pela frente na estreia no IntercontinentalAdriano Fontes / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para a disputa da Copa Interncontinental, em Doha, no Catar. Com festa da torcida, a delegação rubro-negra embarcou para o torneio internacional na tarde deste sábado (6).
Leia mais: Torcedores exalam confiança e sonham com título do Intercontinental

Filipe Luís não terá Allan e Viña à disposição, este último por opção do próprio técnico. Já Michael estará na viagem. Pedro, mesmo sem condições de entrar em campo, é outro que integrará o elenco. 
A estreia do Flamengo será no dia 10, contra o Cruz Azul (México). Se avançar, enfrenta o Pyramids (Egito) no dia 13. Caso chegue à final, o adversário será o PSG, no dia 17, em um duelo que promete grande audiência mundial.
Leia mais: Flamengo viaja para o Catar em avião executivo de mais de R$ 1 bilhão

Confira a lista de relacionados do Flamengo

. Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi;
. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela;
. Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, De la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Saúl;
. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.