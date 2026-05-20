Alex Sandro em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Alex Sandro em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/05/2026 13:46

Rio - Com quatro jogadores convocados para defender a seleção brasileira na Copa e com outros que podem atuar por seleções estrangeiras, o Flamengo tem se organizado para as últimas partidas antes da competição e também para o retorno. Dos atletas chamados por Ancelotti, o que mais preocupa é Alex Sandro.

Convocado para defender o Brasil na competição, o lateral-esquerdo vem sentindo bastante o desgaste na temporada. Alex Sandro, de 35 anos, tem boas chances de ser titular da Seleção na Copa do Mundo, que torna sua situação diferente da dos outros atletas.

Com contrato com o Flamengo até o fim do ano, Alex Sandro não tem garantia de que seguirá no clube carioca no ano que vem. Ele avalia a possibilidade de se transferir para uma liga que exige menos fisicamente.

Alex Sandro chegou ao Flamengo em 2024 e conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas. Na atual temporada, entrou em campo em 22 jogos e deu uma assistência.