Alex Sandro em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Rio - Com quatro jogadores convocados para defender a seleção brasileira na Copa e com outros que podem atuar por seleções estrangeiras, o Flamengo tem se organizado para as últimas partidas antes da competição e também para o retorno. Dos atletas chamados por Ancelotti, o que mais preocupa é Alex Sandro.
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Convocado para defender o Brasil na competição, o lateral-esquerdo vem sentindo bastante o desgaste na temporada. Alex Sandro, de 35 anos, tem boas chances de ser titular da Seleção na Copa do Mundo, que torna sua situação diferente da dos outros atletas.
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Com contrato com o Flamengo até o fim do ano, Alex Sandro não tem garantia de que seguirá no clube carioca no ano que vem. Ele avalia a possibilidade de se transferir para uma liga que exige menos fisicamente.
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Alex Sandro chegou ao Flamengo em 2024 e conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas. Na atual temporada, entrou em campo em 22 jogos e deu uma assistência.