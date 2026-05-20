Flamengo teve jogo cancelado em MedellínAFP
Técnico do Estudiantes cobra Conmebol para acelerar decisão sobre jogo do Flamengo
Rubro-Negro ainda não teve W.O. decretado contra clube colombiano
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Jogador, de 35 anos, pode ser titular de Carlo Ancelotti
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Flamengo x Estudiantes: onde assistir, escalações e arbitragem
Duelo será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores
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Mobilização da torcida do Flamengo virou tradição em jogos decisivos e ganha reconhecimento
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Léo Nanneti, de 18 anos, celebrou o convite da comissão técnica: 'Muito feliz'
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