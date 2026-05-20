Flamengo teve jogo cancelado em Medellín - AFP

Flamengo teve jogo cancelado em MedellínAFP

Publicado 20/05/2026 12:50 | Atualizado 20/05/2026 17:31

Rio - Treze dias após os incidentes envolvendo a torcida do Independiente Medellín, quando o time colombiano recebeu o Flamengo em seu estádio, pela Libertadores, a Conmebol ainda não tomou uma decisão sobre o que será feito em relação ao resultado. A situação tem afetado outros clubes do grupo do Rubro-Negro. O treinador do Estudiantes, Alexander Medina, cobrou agilidade por parte da entidade.

"Para nós, é importante saber (o resultado) porque é uma partida que deveria ter sido disputada no horário previsto. A decisão precisa ser tomada antes da partida (desta quarta), não depois, para que a competição tenha a máxima seriedade. Precisamos entrar em campo contra o Flamengo já sabendo o que vai acontecer", protestou o uruguaio Alexander Medina, treinador da equipe argentina.

O Flamengo aguarda a confirmação do W.O. e os três pontos, sob justificativa de que o clube colombiano não foi capaz de realizar a partida com segurança em seu estádio. A escolha de uma nova data para a partida não foi cogitada por José Boto , dirigente rubro-negro envolvido nas tratativas em Medellín.

No dia seguinte à confusão, 8 de maio, a entidade afirmou que pretendia tratá-la como um episódio exemplar em relação ao tempo que demoraria para ser julgado, de acordo com apuração da 'ESPN'. A expectativa era que a decisão saísse dentro de uma semana.

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida vale pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo lidera o grupo A com oito pontos e, caso vença, pode garantir a classificação para o mata-mata.