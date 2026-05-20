Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 20/05/2026 11:52

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está utilizando o chamado "chip do amor". A beldade explicou que está utilizando não para uma questão relacionada a vida sexual, mas por uma situação de cunho estético.

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"Eu uso tudo que é bom para a saúde ou para regeneração de colágeno, bioestimuladores, esse tipo de coisa, como uma forma de autocuidado — apenas tratamentos estéticos que fazem bem para a minha saúde.", disse em entrevista ao site paraguaio "Popular".

O termo "chip do amor" é uma expressão popular para implantes hormonais manipulados que contêm substâncias como a ocitocina (o "hormônio do amor") ou testosterona. Eles são inseridos sob a pele para aumentar a libido e melhorar o desejo sexual, mas não são terapias aprovadas ou recomendadas por sociedades médicas.

"O 'chip do amor' não serve apenas para aumentar o desejo; ele também é para entusiastas do fitness. Além disso, ajuda com energia, humor e desempenho físico. No meu caso, como viajo muito e fico acordado até tarde por causa do trabalho, me tornei literalmente imparável. Ele é implantado sob a pele com anestesia local e uma pequena incisão." O procedimento leva apenas alguns minutos. Pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres, sempre em conjunto com um estilo de vida saudável e ativo", concluiu.

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é modelo e faz campanhas publicitárias em seu país. No total, a beldade tem mais de 373 mil seguidores no perfil oficial do Instagram (@elivillagra_barbie).