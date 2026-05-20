Neymar retornará à Seleção após mais de dois anos - Raul Baretta / Santos

Neymar retornará à Seleção após mais de dois anosRaul Baretta / Santos

Publicado 20/05/2026 10:20

edema na panturrilha direita, sofrida no último jogo do Santos antes da ficar fora dos primeiros treinos da seleção brasileira, a partir da semana que vem na Granja Comary, em Teresópolis. Neymar ganhou um voto de confiança de Carlo Ancelotti , mas já vive um novo capítulo de sua novela para participar da Copa do Mundo. Com um, sofrida no último jogo do Santos antes da convocação , o camisa 10 deve, a partir da semana que vem na Granja Comary, em Teresópolis.

A previsão inicial é de que Neymar fique em tratamento por ao menos 10 dias. Com isso, é difícil que participe do amistoso contra o Panamá, dia 31 no Maracanã. A participação no confronto contra o Egito, já nos Estados Unidos, em 6 de junho, dependerá da evolução clínica.

O problema físico gera apreensão diante do histórico recente de lesões musculares do jogador, segundo informação do jornalista Diogo Dantas confirmada por O DIA. Não é grave, mas requer uma certa atenção. Segundo a ESPN, inclusive, isso quase o fez sair da lista de 26 convocados horas antes do anúncio na segunda-feira (18).

Diante do edema, o camisa 10 não disputará os últimos jogos pelo Santos antes da parada para a Copa do Mundo. Ainda assim, há a expectativa na comissão técnica da seleção brasileira de que ele tenha uma boa recuperação.

Como Neymar deve jogar na seleção brasileira



Ao explicar como pretende utilizar Neymar na equipe, Carlo Ancelotti adiantou que o vê como um falso 9. Diante das questões físicas, essa função exige menos fisicamente, já que o camisa 10 jogaria mais centralizado e com certa liberdade de se movimentar e abrir espaço para os companheiros do ataque.



Havia o planejamento até de testar o jogador como titular da seleção brasileira nos amistosos. Mas agora, isso deve mudar.