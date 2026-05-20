Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 20/05/2026 09:11

Paraguai - Em busca da vaga direta às oitavas de final, o Botafogo visita o Independiente Petrolero (BOL) nesta quarta-feira (20), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será às 21h (de Brasília), no Estádio La Huerta, no Paraguai, já que a Bolívia passa por uma crise política e a Conmebol achou melhor alterar o local do confronto por questões de segurança.

Onde assistir?

O duelo terá transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).

Como chega o Independiente Petrolero?

Já eliminado, o time boliviano ainda nem sequer pontuou no torneio continental. No Nilton Santos, foi dominado e perdeu para o Glorioso por 3 a 0.



Saul Torres será desfalque para Thiago Leitão. O lateral-direito foi expulso na rodada passada e, assim, terá de cumprir suspensão. Montenegro deve assumir a vaga.

Como chega o Botafogo?

Líder isolado do Grupo E e já garantido nos playoffs, o Alvinegro precisa vencer para ter a chance de selar a classificação antecipada às oitavas de final. Para isso, o Caracas (VEN) não pode ganhar do Racing (ARG), nesta quinta-feira (21), fora de casa.



Franclim Carvalho não contará com Danilo, afastado até que defina seu futuro. Assim, Huguinho tem tudo para ser mantido entre os titulares. Allan, Newton, Matheus Martins e Júnior Santos estão fora, lesionados.

Ficha técnica

Independiente Petrolero x Botafogo



Data e hora: 20/05/2026, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio La Huerta, em Assunção (PAR)



Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Auxiliares: Christian Lescano (EQU) e David Vacacela (EQU)

VAR: Gabriel González (EQU)



INDEPENDIENTE PETROLERO: Gutiérrez; Montenegro, Palma, Ronny Montero e Luis Rodriguez; Gustavo Cristaldo, Rojas e Willie; Mercado, Rudy Cardozo e Jonatan Cristaldo. Técnico: Thiago Leitão.



BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Montoro; Villalba, Arthur Cabral e Kadir. Técnico: Franclim Carvalho.