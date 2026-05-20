Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Onde assistir?
Como chega o Independiente Petrolero?
Saul Torres será desfalque para Thiago Leitão. O lateral-direito foi expulso na rodada passada e, assim, terá de cumprir suspensão. Montenegro deve assumir a vaga.
Como chega o Botafogo?
Franclim Carvalho não contará com Danilo, afastado até que defina seu futuro. Assim, Huguinho tem tudo para ser mantido entre os titulares. Allan, Newton, Matheus Martins e Júnior Santos estão fora, lesionados.
Ficha técnica
Data e hora: 20/05/2026, às 21h (de Brasília)
Local: Estádio La Huerta, em Assunção (PAR)
Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)
Auxiliares: Christian Lescano (EQU) e David Vacacela (EQU)
VAR: Gabriel González (EQU)
INDEPENDIENTE PETROLERO: Gutiérrez; Montenegro, Palma, Ronny Montero e Luis Rodriguez; Gustavo Cristaldo, Rojas e Willie; Mercado, Rudy Cardozo e Jonatan Cristaldo. Técnico: Thiago Leitão.
BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Montoro; Villalba, Arthur Cabral e Kadir. Técnico: Franclim Carvalho.
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