Poatan vai disputar cinturão interino dos pesados contra Ciryl Gane(Foto: Reprodução/UFC)
Além do desafio esportivo, o contexto do evento torna a ocasião ainda mais simbólica. O card será realizado de forma inédita no gramado da Casa Branca, em Washington, D.C., como parte das celebrações dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos. Ciente do peso histórico da oportunidade, Poatan celebrou a chance de participar de um momento único para o UFC.
“Está bonito demais (esse uniforme), cê tá doido. Posso experimentar? Para mim (lutar na Casa Branca) é algo muito especial. Porque como o presidente (Donald Trump) falou, isso vai ser uma única vez. E estou tendo essa oportunidade, da gente estar conquistando o terceiro cinturão. Imagina? Ganhando essa luta, conquistando esse cinturão. Quando vai ter outro cinturão desse? Nunca. Então é valorizar isso da forma que venho fazendo: treinando direito, como um cara disciplinado. É isso. Chama! Adorei demais (o uniforme especial), diferente do que sempre venho usando. Chama demais!”, afirmou o brasileiro, em vídeo divulgado pelo "UFC Brasil".
O evento também contará com um cinturão comemorativo exclusivo, inspirado nas cores e símbolos da bandeira americana. Caso vença Gane, além do possível terceiro título, Alex levará para casa uma peça inédita e vinculada a um dos cards mais incomuns já promovidos pela organização.
A movimentação de Poatan para os pesos-pesados segue sendo acompanhada de perto por fãs e especialistas. Após passagens dominantes pelas divisões dos médios e meio-pesados, o brasileiro agora busca provar que seu poder de nocaute e estrutura física também podem se traduzir em sucesso na categoria até 120kg.
Nos bastidores, a expectativa em torno do duelo só aumenta. Durante recente visita promocional à Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, inclusive comentou de forma bem-humorada sobre o físico do brasileiro após cumprimentá-lo, destacando o tamanho de suas mãos e associando isso ao histórico de nocautes.
Se superar Ciryl Gane, Alex Poatan ampliará ainda mais um currículo já raro nos esportes de combate. Antes do UFC, o paulista também conquistou cinturões simultâneos no Glory em duas categorias distintas, consolidando uma carreira marcada por feitos pouco comuns tanto no Kickboxing quanto no MMA.
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