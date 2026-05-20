Poatan vai disputar cinturão interino dos pesados contra Ciryl Gane - (Foto: Reprodução/UFC)

Poatan vai disputar cinturão interino dos pesados contra Ciryl Gane(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 20/05/2026 15:15 | Atualizado 20/05/2026 15:23

A trajetória de Alex Poatan pode ganhar um novo capítulo histórico no próximo dia 14 de junho. Escalado para enfrentar Ciryl Gane no co-main event do UFC Casa Branca, o brasileiro terá a oportunidade de conquistar o cinturão interino dos pesos-pesados e se tornar o primeiro atleta da história da organização a faturar títulos em três categorias diferentes.



Além do desafio esportivo, o contexto do evento torna a ocasião ainda mais simbólica. O card será realizado de forma inédita no gramado da Casa Branca, em Washington, D.C., como parte das celebrações dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos. Ciente do peso histórico da oportunidade, Poatan celebrou a chance de participar de um momento único para o UFC.



“Está bonito demais (esse uniforme), cê tá doido. Posso experimentar? Para mim (lutar na Casa Branca) é algo muito especial. Porque como o presidente (Donald Trump) falou, isso vai ser uma única vez. E estou tendo essa oportunidade, da gente estar conquistando o terceiro cinturão. Imagina? Ganhando essa luta, conquistando esse cinturão. Quando vai ter outro cinturão desse? Nunca. Então é valorizar isso da forma que venho fazendo: treinando direito, como um cara disciplinado. É isso. Chama! Adorei demais (o uniforme especial), diferente do que sempre venho usando. Chama demais!”, afirmou o brasileiro, em vídeo divulgado pelo "UFC Brasil".