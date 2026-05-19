Cássia Moura retorna ao "bowl" do UFC BJJ após conquistar o cinturão peso-galo (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
Cássia Moura retorna ao "bowl" do UFC BJJ após conquistar o cinturão peso-galo em sua última apresentação, no mês de março, quando derrotou Ffion Davies por decisão dos jurados. Em entrevista ao "Recorte da Luta", a atleta do professor Bruno Bastos falou sobre sua preparação e a expectativa para conquistar uma vitória por finalização contra Sabrina.
"Desde a minha luta contra a Ffion Davies, eu venho trabalhando o meu jogo bem pra frente, para poder também agradar o público do UFC BJJ. Minha expectativa em defender o cinturão é muito boa. Eu consigo me ver finalizando, não desmerecendo a minha adversária, mas eu venho trabalhando bastante para isso", afirmou a brasileira.
Cássia Moura chega para o duelo enfrentando uma oponente que foi definida nos últimos dias. Sabrina Gondim entrou no card do UFC BJJ 8 substituindo a campeã mundial Bia Basílio, que foi retirada do card por conta de problemas médicos. Ao falar sobre a mudança de adversária, Cássia destacou a semelhança no estilo de luta entre as duas atletas.
"Na verdade, eu não precisei mudar nada do meu jogo. A Bia (Basílio) e a Sabrina (Gondim) têm um jogo bem parecido. A Bia gosta muito de jogar por cima, tem um jogo de quedas, passagens, e a Sabrina também tem quase o mesmo jogo. Ela vem do Judô, então tem um jogo de quedas, gosta de passar também, é boa fazendo guarda. Então, eu não mudei nada (com a mudança de adversária), continuei trabalhando as mesmas coisas", analisou.
Desde que passou a lutar pelo UFC, Cássia Moura se manteve invicta na organização, com duas vitórias contabilizadas no UFC Invitational e outras três no UFC BJJ. Com uma trajetória cada vez mais consolidada na franquia, a carioca falou sobre outro grande objetivo que tem em mente em um futuro próximo: se tornar também campeã na divisão peso-mosca.
"Já são cinco vitórias lutando pela plataforma do UFC. Essa história começou desde o UFC Invitational e acredito que a minha trajetória está sendo excelente. Eu quero manter o meu cinturão no peso-galo, vou estar competindo agora para defendê-lo, e depois disso, quero conquistar o cinturão do peso-mosca e ser a campeã dupla", finalizou.
CARD COMPLETO:
UFC BJJ 8
UFC Apex, em Las Vegas (EUA)
Quinta-feira, 21 de maio de 2026
Transmissão: canal Combate a partir das 21h (horário de Brasília)
Peso-galo: Mikey Musumeci x Kevin Dantzler (disputa de cinturão)
Peso-galo: Cassia Moura x Sabrina Gondim (disputa de cinturão)
Peso-médio: William Tackett x Enrico Said
Peso-leve: Ethan Crelinsten x Danilo Moreira
Peso-meio-médio: Andy Varela x Jett Thompson
Peso-pena: Landon Elmore x Keith Krikorian
Peso-meio-médio: Liam Crelinsten x Max Livingston
Peso-médio: Azamat Bekytov x Thomas David
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