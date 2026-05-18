Em seu retorno aos tatames, Victor Honório foi campeão da sua categoria no Master 1, na disputa do Estadual da FJJRio - (Foto: Divulgação)

Em seu retorno aos tatames, Victor Honório foi campeão da sua categoria no Master 1, na disputa do Estadual da FJJRio(Foto: Divulgação)

Publicado 18/05/2026 07:00 | Atualizado 18/05/2026 14:43

O Campeonato Estadual da FJJRio, realizado no último fim de semana, na Arena Carioca 1, confirmou mais uma vez a força das principais equipes do cenário carioca. Repetindo o desempenho da Copa Hélio Gracie, a Gracie Barra conquistou o título geral por equipes da competição. A Carlson Gracie Team ficou na segunda colocação, enquanto a GFTeam completou o pódio geral em terceiro lugar.

Além da disputa entre as equipes, o Estadual também foi marcado por performances de destaque entre os faixas-pretas. Um dos grandes momentos do evento foi o retorno de Victor Honório às competições. O atleta voltou aos tatames em grande estilo ao conquistar o título da categoria pesadíssimo Master 1, mostrando alto nível técnico e experiência durante o campeonato.

Outro nome que chamou atenção foi Yuri Casquilha, da Escola De La Riva. Filho do faixa-preta Bruno Casquilha, Yuri conquistou o ouro na categoria peso pluma adulto, reforçando a nova geração da equipe tradicional do Rio de Janeiro.

Já Nelson Raggio teve uma atuação dominante no campeonato. O faixa-preta conquistou os títulos do super pesado e do absoluto no adulto, tanto com quimono quanto no sem quimono, sendo um dos principais destaques técnicos do fim de semana.

No feminino adulto faixa-preta, o Estadual também contou com atuações de destaque. Thalia Azevedo conquistou o título da categoria peso leve, enquanto Natacha Ribeiro ficou com o ouro no super-pesado. Já Suélen Leite confirmou o bom momento ao garantir o lugar mais alto do pódio na categoria peso-médio, reforçando o alto nível técnico das disputas femininas no campeonato.

Com mais uma etapa de sucesso, a FJJRio já volta suas atenções para o próximo compromisso do calendário. A próxima etapa do Estadual acontece no dia 20 de junho, em Araruama, prometendo novamente reunir grandes nomes do Jiu-Jitsu estadual.