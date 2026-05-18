Em seu retorno aos tatames, Victor Honório foi campeão da sua categoria no Master 1, na disputa do Estadual da FJJRio(Foto: Divulgação)
Faixa-preta Victor Honório é destaque e garante medalha de ouro no Estadual da FJJRio
Arena Carioca recebeu no fim de semana mais uma edição de alto nível do Estadual da FJJRio, com grandes performances e disputas acirradas entre as equipes
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Fim da linha? Jake Paul admite incerteza sobre retorno às lutas após grave lesão
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Outboxing Fight Night 3 acontece neste sábado com cinturão em jogo e transmissão gratuita ao vivo
O Outboxing Fight Night 3 terá transmissão AO VIVO e DE GRAÇA no canal oficial da organização no YouTube, a partir das 18h30
Lenda do UFC, St-Pierre se impressiona com peso-pesado Poatan: 'Está enorme'
Com duelo contra Ciryl Gane confirmado no UFC Casa Branca, Alex Poatan quer chegar para a luta pesando cerca de 110kg
CBJJD ajusta calendário 2026 e confirma grandes eventos até o fim da temporada
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ADCC ganha participação da APAE e reforça papel social das artes marciais na inclusão; confira
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