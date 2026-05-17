Jake Paul sofreu múltiplas fraturas na mandíbula e vem se recuperando - (Foto: Reprodução)

Jake Paul sofreu múltiplas fraturas na mandíbula e vem se recuperando(Foto: Reprodução)

Publicado 17/05/2026 08:00 | Atualizado 17/05/2026 08:48

A continuidade da carreira de Jake Paul no Boxe profissional virou dúvida após as consequências físicas da derrota para Anthony Joshua, em dezembro de 2025. Meses depois de encarar o ex-campeão mundial dos pesos-pesados em duelo transmitido pela Netflix, o influenciador americano revelou que ainda não sabe se poderá voltar a competir.

Nocauteado de forma contundente no sexto round, Jake Paul sofreu múltiplas fraturas na mandíbula durante o combate. A gravidade da lesão exigiu cirurgia e implantação de placas de titânio na região, além de uma suspensão médica por tempo indeterminado.Em participação recente no programa "The Ariel Helwani Show", o pugilista explicou que ainda aguarda novos exames para entender o estágio de recuperação e avaliar se um retorno ao ringue será possível.“Vou fazer alguns exames de imagem da mandíbula daqui a alguns dias para ter uma atualização sobre o processo de cicatrização. Vamos ver o que os médicos dizem. Assim poderei ter uma previsão mais precisa (sobre quando volto a lutar), ou até mesmo saber se poderei voltar a lutar. Isso definitivamente está dentro do campo das possibilidades. A sensação melhora bastante com o passar do tempo. Mas preciso ser liberado pelo médico para fazer sparring. Estou me mantendo em forma com manoplas. Com certeza (o futuro no esporte está ameaçado). Não sei quanto tempo isso (recuperação) vai levar, mas precisamos ver e decidir qual é a melhor opção para mim. Meu médico, Arman, não quer que eu lute novamente”, declarou.O relato expõe um cenário bem diferente do discurso adotado logo após a luta, quando Jake Paul sinalizava intenção de seguir ativo no esporte. Agora, a possibilidade de aposentadoria precoce deixou de ser mera especulação e passou a ser considerada pelo próprio atleta.Parte da comunidade do Boxe entende que o principal erro de trajetória foi o salto de nível competitivo. Embora tenha construído sua carreira na categoria dos cruzadores, Jake aceitou enfrentar Anthony Joshua - campeão olímpico e ex-dono de múltiplos cinturões mundiais nos pesados - em um duelo de enorme discrepância física e técnica.Caso receba liberação médica, uma mudança de estratégia pode ser determinante para prolongar sua carreira. O caminho mais lógico seria retornar a adversários de nível mais compatível com sua experiência e dentro de uma faixa de peso mais natural.Mesmo que sua jornada como atleta chegue ao fim, Jake Paul já possui uma alternativa consolidada no esporte. Ao lado de sua equipe, ele é fundador da "Most Valuable Promotions", organização que vem ampliando espaço no mercado com eventos e acordos estratégicos de transmissão, incluindo parceria com a própria Netflix.Desta forma, ainda que o futuro dentro do ringue permaneça indefinido, Jake Paul parece ter construído uma estrutura capaz de mantê-lo relevante no universo do Boxe - seja lutando ou atuando nos bastidores como promotor.