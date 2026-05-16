Calendário da CBJJD promete eventos de alto nível até o fim do ano - (Foto: ISO)

Calendário da CBJJD promete eventos de alto nível até o fim do ano (Foto: ISO)

Publicado 16/05/2026 08:00

A CBJJD anunciou uma atualização estratégica no calendário oficial da temporada 2026. Após o incidente ocorrido no Velódromo do Parque Olímpico, a entidade realizou ajustes na programação para otimizar a logística dos eventos e manter o alto padrão de organização que vem marcando o Circuito Rio Mineirinho e o Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu.



A principal mudança envolve justamente os eventos previstos inicialmente para o Velódromo, que passarão a acontecer no CEFAN enquanto o espaço não é totalmente liberado. Com isso, o Pan-Americano, nos dias 16 e 17 de maio, abre a nova sequência da temporada já no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, na Penha, palco também do Estadual (juvenil ao master) e do Campeonato Brasileiro.