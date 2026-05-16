Calendário da CBJJD promete eventos de alto nível até o fim do ano (Foto: ISO)
A principal mudança envolve justamente os eventos previstos inicialmente para o Velódromo, que passarão a acontecer no CEFAN enquanto o espaço não é totalmente liberado. Com isso, o Pan-Americano, nos dias 16 e 17 de maio, abre a nova sequência da temporada já no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, na Penha, palco também do Estadual (juvenil ao master) e do Campeonato Brasileiro.
Além da capital carioca, o calendário segue valorizando o interior do estado e outras regiões do país. O Cabo Frio International Cup, remarcado para os dias 6 e 7 de junho, mantém a força da Costa do Sol, enquanto Vassouras recebe o Sul Fluminense International Cup no dia 27 de junho. Já no Espírito Santo, a cidade de Vitória será palco do Vitória International Cup em julho.
A temporada ainda contará com eventos tradicionais e grandes apostas da CBJJD, como o Mundial Gi & No-Gi, marcado para setembro em Cabo Frio, assim como Rio Winter National Open, Saquarema International Cup e Rio International Cup, fechando o ano entre Velódromo e CEFAN, dependendo da liberação definitiva da arena olímpica.
CALENDÁRIO CBJJD - 2026:
16 e 17 de maio – Pan-Americano | CEFAN-RJ
6 e 7 de junho – Cabo Frio International Cup | Cabo Frio-RJ
20 de junho – Estadual (juvenil a master) | CEFAN-RJ
27 de junho – Sul Fluminense International Cup | Vassouras-RJ
5 de julho – Vitória International Cup | Vitória-ES
11 e 12 de julho – Cabo Frio National Open | Cabo Frio-RJ
25 e 26 de julho – Campeonato Brasileiro | CEFAN-RJ
8 e 9 de agosto – Saquarema International Cup | Saquarema-RJ
29 e 30 de agosto – Rio Winter National Open | CEFAN-RJ
25, 26 e 27 de setembro – Mundial Gi & No-Gi | Cabo Frio-RJ
17 e 18 de outubro – Saquarema Spring National Open | Saquarema-RJ
14 e 15 de novembro – Rio International Cup | Velódromo ou CEFAN-RJ
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