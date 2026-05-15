Duelo entre Eduardo Maguila e Diego Ulfer promete agitar o Outboxing Fight Night 3 (Foto: Divulgação)

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O Outboxing Fight Night chega à sua terceira edição neste sábado, 16 de maio, em Rio Claro, São Paulo, trazendo uma disputa de cinturão, mas também espaço para novos capítulos dentro do Boxe profissional. Um dos confrontos mais aguardados vai colocar frente a frente Eduardo Martins, conhecido como “Maguila”, e Diego Gomes, o “Ulfer”, pela categoria super-médio.

Para Eduardo, a relação com o Boxe começou ainda em 2014, dentro de um projeto social da região onde cresceu. Apaixonado por esportes desde cedo, ele conheceu a modalidade através do professor Marcos Macedo e rapidamente enxergou uma oportunidade de transformação pessoal. “Através do Boxe pude conhecer pessoas e lugares que antes estavam fora do meu alcance”.

Hoje aos 23 anos, Eduardo divide a rotina entre o esporte e a reta final da graduação em Nutrição, área que também surgiu como consequência da vivência nas lutas. Representando a MM Boxe, de Rio Claro, ele vê no OFN 3 uma oportunidade importante para crescer na modalidade. “O Brasil pede por mais no Boxe profissional, e a Outboxing vem com apetite para revelar campeões dentro e fora dos ringues”, destacou.
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Apesar de fazer sua estreia profissional, Eduardo garante que vive o melhor momento da carreira. “Estou muito bem fisicamente e psicologicamente para essa luta, algo antes não alcançado por mim”, disse. Sobre o confronto, ele admite ainda conhecer pouco o adversário, mas garante estar preparado para se adaptar ao que encontrar dentro do ringue.

Do outro lado estará Diego “Ulfer” Gomes, atleta experiente no cenário amador e que também fará seu debute profissional no OFN 3. O lutador teve o primeiro contato com as artes marciais ainda na infância, incentivado pela mãe, e posteriormente encontrou no Boxe seu caminho através do Exército. Mais tarde, passou a treinar com Peter Venâncio, aprofundando sua trajetória na modalidade.

Aos 36 anos, Diego vive uma rotina semelhante à da maioria dos atletas brasileiros: divide o tempo entre trabalho, estudos e treinos. Mesmo diante das dificuldades, ele acredita no crescimento do Boxe nacional e vê o cenário atual em evolução. “Hoje o Boxe brasileiro está em ascendência, com bons atletas se revelando e carreiras promissoras surgindo”, afirmou.

Sobre o duelo contra Eduardo, o respeito aparece acima de qualquer provocação. “Ele deve ser bem qualificado. Espero fazer um ótimo combate e que vença o melhor”, comentou. Diego também aproveitou para elogiar a organização do evento. “A atenção e as condições oferecidas pela Outboxing não acontecem em evento nenhum no país. Quero deixar meus parabéns aos organizadores”.

O confronto entre Eduardo “Maguila” Martins e Diego “Ulfer” Gomes simboliza exatamente o momento vivido pelo Outboxing Fight Night: atletas buscando espaço, estrutura profissional e oportunidades reais de crescimento. No OFN 3, mais do que uma estreia profissional para ambos, a luta representa o início de um novo capítulo dentro da nobre arte.

Contagem regressiva para o Outboxing Fight Night 3

Faltando pouco para o OFN 3, a exceptiva cresce em relação ao grande card, que terá disputa de cinturão e a promessa de mais uma noite marcada por intensidade, estratégia e respeito aoBoxe. Tudo com transmissão ao vivo para todo o Brasil através do YouTube@outboxing.official.

Na luta principal, Nelbe Jacundino vai subir ao ringue para defender o título brasileiro cruzador de Boxe contra Michel Silva, em um confronto previsto para dez rounds e repleto de expectativa. Já no co-main event, Jhonatan “Tico” Conceição e Demison Rodrigues medirão forças pela divisão dos médios.

CARD COMPLETO:

Outboxing Fight Night 3
Sábado, 16 de maio de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official

Card principal

Cinturão cruzador: Nelbe Jacundino x Michel “Vereador” Silva
Peso-médio: Jhonatan “Tico” Conceição x Demison Rodrigues
Peso-super-pena: Demeson “Pendragon” dos Santos x Robson “O Brabo” Pinheiro
Peso-médio: Dan Bastieri x Mirela Vargas

Card preliminar

Peso-médio: Rafael “Head Hunter” Bombonatti x Filipe Maldonado
Peso-super-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Diego “Ulfer” Gomes
Peso-super-pena: Julia Vitória x Thais Duarte