Duelo entre Eduardo Maguila e Diego Ulfer promete agitar o Outboxing Fight Night 3 (Foto: Divulgação)
Para Eduardo, a relação com o Boxe começou ainda em 2014, dentro de um projeto social da região onde cresceu. Apaixonado por esportes desde cedo, ele conheceu a modalidade através do professor Marcos Macedo e rapidamente enxergou uma oportunidade de transformação pessoal. “Através do Boxe pude conhecer pessoas e lugares que antes estavam fora do meu alcance”.
Hoje aos 23 anos, Eduardo divide a rotina entre o esporte e a reta final da graduação em Nutrição, área que também surgiu como consequência da vivência nas lutas. Representando a MM Boxe, de Rio Claro, ele vê no OFN 3 uma oportunidade importante para crescer na modalidade. “O Brasil pede por mais no Boxe profissional, e a Outboxing vem com apetite para revelar campeões dentro e fora dos ringues”, destacou.
Apesar de fazer sua estreia profissional, Eduardo garante que vive o melhor momento da carreira. “Estou muito bem fisicamente e psicologicamente para essa luta, algo antes não alcançado por mim”, disse. Sobre o confronto, ele admite ainda conhecer pouco o adversário, mas garante estar preparado para se adaptar ao que encontrar dentro do ringue.
Do outro lado estará Diego “Ulfer” Gomes, atleta experiente no cenário amador e que também fará seu debute profissional no OFN 3. O lutador teve o primeiro contato com as artes marciais ainda na infância, incentivado pela mãe, e posteriormente encontrou no Boxe seu caminho através do Exército. Mais tarde, passou a treinar com Peter Venâncio, aprofundando sua trajetória na modalidade.
Aos 36 anos, Diego vive uma rotina semelhante à da maioria dos atletas brasileiros: divide o tempo entre trabalho, estudos e treinos. Mesmo diante das dificuldades, ele acredita no crescimento do Boxe nacional e vê o cenário atual em evolução. “Hoje o Boxe brasileiro está em ascendência, com bons atletas se revelando e carreiras promissoras surgindo”, afirmou.
Sobre o duelo contra Eduardo, o respeito aparece acima de qualquer provocação. “Ele deve ser bem qualificado. Espero fazer um ótimo combate e que vença o melhor”, comentou. Diego também aproveitou para elogiar a organização do evento. “A atenção e as condições oferecidas pela Outboxing não acontecem em evento nenhum no país. Quero deixar meus parabéns aos organizadores”.
O confronto entre Eduardo “Maguila” Martins e Diego “Ulfer” Gomes simboliza exatamente o momento vivido pelo Outboxing Fight Night: atletas buscando espaço, estrutura profissional e oportunidades reais de crescimento. No OFN 3, mais do que uma estreia profissional para ambos, a luta representa o início de um novo capítulo dentro da nobre arte.
Contagem regressiva para o Outboxing Fight Night 3
Faltando pouco para o OFN 3, a exceptiva cresce em relação ao grande card, que terá disputa de cinturão e a promessa de mais uma noite marcada por intensidade, estratégia e respeito aoBoxe. Tudo com transmissão ao vivo para todo o Brasil através do YouTube@outboxing.official.
Na luta principal, Nelbe Jacundino vai subir ao ringue para defender o título brasileiro cruzador de Boxe contra Michel Silva, em um confronto previsto para dez rounds e repleto de expectativa. Já no co-main event, Jhonatan “Tico” Conceição e Demison Rodrigues medirão forças pela divisão dos médios.
CARD COMPLETO:
Outboxing Fight Night 3
Sábado, 16 de maio de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official
Card principal
Cinturão cruzador: Nelbe Jacundino x Michel “Vereador” Silva
Peso-médio: Jhonatan “Tico” Conceição x Demison Rodrigues
Peso-super-pena: Demeson “Pendragon” dos Santos x Robson “O Brabo” Pinheiro
Peso-médio: Dan Bastieri x Mirela Vargas
Card preliminar
Peso-médio: Rafael “Head Hunter” Bombonatti x Filipe Maldonado
Peso-super-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Diego “Ulfer” Gomes
Peso-super-pena: Julia Vitória x Thais Duarte
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