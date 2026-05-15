Duelo entre Eduardo Maguila e Diego Ulfer promete agitar o Outboxing Fight Night 3 - (Foto: Divulgação)

Duelo entre Eduardo Maguila e Diego Ulfer promete agitar o Outboxing Fight Night 3 (Foto: Divulgação)

Publicado 15/05/2026 10:15 | Atualizado 15/05/2026 10:23

O Outboxing Fight Night chega à sua terceira edição neste sábado, 16 de maio, em Rio Claro, São Paulo, trazendo uma disputa de cinturão, mas também espaço para novos capítulos dentro do Boxe profissional. Um dos confrontos mais aguardados vai colocar frente a frente Eduardo Martins, conhecido como “Maguila”, e Diego Gomes, o “Ulfer”, pela categoria super-médio.



Para Eduardo, a relação com o Boxe começou ainda em 2014, dentro de um projeto social da região onde cresceu. Apaixonado por esportes desde cedo, ele conheceu a modalidade através do professor Marcos Macedo e rapidamente enxergou uma oportunidade de transformação pessoal. “Através do Boxe pude conhecer pessoas e lugares que antes estavam fora do meu alcance”.



Hoje aos 23 anos, Eduardo divide a rotina entre o esporte e a reta final da graduação em Nutrição, área que também surgiu como consequência da vivência nas lutas. Representando a MM Boxe, de Rio Claro, ele vê no OFN 3 uma oportunidade importante para crescer na modalidade. “O Brasil pede por mais no Boxe profissional, e a Outboxing vem com apetite para revelar campeões dentro e fora dos ringues”, destacou.