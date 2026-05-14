Dan Bastieri e Mirela Vargas se encaram no Outboxing Fight Night 3, neste sábado - (Foto: Divulgação)

Dan Bastieri e Mirela Vargas se encaram no Outboxing Fight Night 3, neste sábado(Foto: Divulgação)

Publicado 14/05/2026 19:00 | Atualizado 15/05/2026 09:39

O próximo sábado (16) promete fortes emoções no Outboxing Fight Night 3, em Rio Claro (SP). Um dos confrontos mais aguardados do card colocará frente a frente a experiente Dan Bastieri e a estreante no Boxe profissional Mirela Vargas. O duelo marca o retorno de Dan aos ringues após a derrota para Nadja Jesus, em dezembro do ano passado, na luta válida pelo título brasileiro dos médios do Conselho Nacional de Boxe, na segunda edição do evento.



Inicialmente, Bastieri se preparava para uma revanche imediata contra Nadja, mas a adversária acabou fechando compromisso para lutar nos Estados Unidos. Com isso, surgiu o desafio diante de Mirela Vargas, atleta conhecida no cenário do MMA profissional e dona de um currículo respeitável nas lutas em pé.



Mesmo debutando oficialmente no Boxe profissional, Mirela chega credenciada por experiências importantes no MMA, modalidade em que soma quatro lutas profissionais e passagem pela PFL. Além disso, ela é tricampeã brasileira de Kickboxing e possui histórico no Boxe amador, fatores que aumentam a expectativa para o confronto diante de uma atleta experiente como Dan Bastieri.