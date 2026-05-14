Dan Bastieri e Mirela Vargas se encaram no Outboxing Fight Night 3, neste sábado(Foto: Divulgação)

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O próximo sábado (16) promete fortes emoções no Outboxing Fight Night 3, em Rio Claro (SP). Um dos confrontos mais aguardados do card colocará frente a frente a experiente Dan Bastieri e a estreante no Boxe profissional Mirela Vargas. O duelo marca o retorno de Dan aos ringues após a derrota para Nadja Jesus, em dezembro do ano passado, na luta válida pelo título brasileiro dos médios do Conselho Nacional de Boxe, na segunda edição do evento.

Inicialmente, Bastieri se preparava para uma revanche imediata contra Nadja, mas a adversária acabou fechando compromisso para lutar nos Estados Unidos. Com isso, surgiu o desafio diante de Mirela Vargas, atleta conhecida no cenário do MMA profissional e dona de um currículo respeitável nas lutas em pé.

Mesmo debutando oficialmente no Boxe profissional, Mirela chega credenciada por experiências importantes no MMA, modalidade em que soma quatro lutas profissionais e passagem pela PFL. Além disso, ela é tricampeã brasileira de Kickboxing e possui histórico no Boxe amador, fatores que aumentam a expectativa para o confronto diante de uma atleta experiente como Dan Bastieri.
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Com experiência internacional e participações em grandes eventos da nobre arte, Dan destacou o respeito pela adversária, mas deixou claro que vinha em ritmo forte de preparação visando a revanche contra Nadja Jesus.

“Estou muito feliz de lutar com a Mirela Vargas, porque ela também lutou com a Savannah Marshall no MMA e é uma atleta que eu quero muito uma revanche também. Eu estou me preparando muito bem para esse combate, porque na verdade eu já estava me preparando para enfrentar a Nadja na minha revanche. Ela ganhou por um deslize meu, não total competência”, afirmou Dan.

A pugilista também comentou sobre a mudança de adversária e exaltou a trajetória de Mirela nos esportes de combate: “Eu estava me preparando já pra essa revanche, mas com ela (Nadja) tinha uma revanche nos Estados Unidos, então tivemos que fazer essa luta com a Mirela. Mas vai ser uma honra lutar com a Mirela, porque mesmo que ela esteja iniciando no Boxe, ela é uma grande atleta de MMA”, completou.

CARD COMPLETO:

Outboxing Fight Night 3
Sábado, 16 de maio de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official

Card principal

Cinturão cruzador: Nelbe Jacundino x Michel “Vereador” Silva
Peso-médio: Jhonatan “Tico” Conceição x Demison Rodrigues
Peso-super-pena: Demeson “Pendragon” dos Santos x Robson “O Brabo” Pinheiro
Peso-médio: Dan Bastieri x Mirela Vargas

Card preliminar

Peso-médio: Rafael “Head Hunter” Bombonatti x Filipe Maldonado
Peso-super-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Diego “Ulfer” Gomes
Peso-super-pena: Julia Vitória x Thais Duarte