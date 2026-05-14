Dan Bastieri e Mirela Vargas se encaram no Outboxing Fight Night 3, neste sábado(Foto: Divulgação)
Inicialmente, Bastieri se preparava para uma revanche imediata contra Nadja, mas a adversária acabou fechando compromisso para lutar nos Estados Unidos. Com isso, surgiu o desafio diante de Mirela Vargas, atleta conhecida no cenário do MMA profissional e dona de um currículo respeitável nas lutas em pé.
Mesmo debutando oficialmente no Boxe profissional, Mirela chega credenciada por experiências importantes no MMA, modalidade em que soma quatro lutas profissionais e passagem pela PFL. Além disso, ela é tricampeã brasileira de Kickboxing e possui histórico no Boxe amador, fatores que aumentam a expectativa para o confronto diante de uma atleta experiente como Dan Bastieri.
Com experiência internacional e participações em grandes eventos da nobre arte, Dan destacou o respeito pela adversária, mas deixou claro que vinha em ritmo forte de preparação visando a revanche contra Nadja Jesus.
“Estou muito feliz de lutar com a Mirela Vargas, porque ela também lutou com a Savannah Marshall no MMA e é uma atleta que eu quero muito uma revanche também. Eu estou me preparando muito bem para esse combate, porque na verdade eu já estava me preparando para enfrentar a Nadja na minha revanche. Ela ganhou por um deslize meu, não total competência”, afirmou Dan.
A pugilista também comentou sobre a mudança de adversária e exaltou a trajetória de Mirela nos esportes de combate: “Eu estava me preparando já pra essa revanche, mas com ela (Nadja) tinha uma revanche nos Estados Unidos, então tivemos que fazer essa luta com a Mirela. Mas vai ser uma honra lutar com a Mirela, porque mesmo que ela esteja iniciando no Boxe, ela é uma grande atleta de MMA”, completou.
CARD COMPLETO:
Outboxing Fight Night 3
Sábado, 16 de maio de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official
Card principal
Cinturão cruzador: Nelbe Jacundino x Michel “Vereador” Silva
Peso-médio: Jhonatan “Tico” Conceição x Demison Rodrigues
Peso-super-pena: Demeson “Pendragon” dos Santos x Robson “O Brabo” Pinheiro
Peso-médio: Dan Bastieri x Mirela Vargas
Card preliminar
Peso-médio: Rafael “Head Hunter” Bombonatti x Filipe Maldonado
Peso-super-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Diego “Ulfer” Gomes
Peso-super-pena: Julia Vitória x Thais Duarte
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.