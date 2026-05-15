LFA 234 vai contar com duas disputas de cinturão e promete fortes emoções (Foto: Divulgação)
Na luta principal, o carioca Lucas Fernando, que também já foi campeão dos médios, coloca em jogo o cinturão mundial dos meio-pesados diante do goiano Leon Soares. Fernando ostenta um cartel de 12 vitórias em 15 lutas, enquanto Soares venceu em 10 das 13 vezes que lutou.
Na coprincipal, o invicto Jefferson Nascimento, conhecido como “Toddynho”, dono de um currículo de 12 vitórias em 12 lutas, defenderá o título interino dos leves contra o uruguaio Gian Maurente, que chega para o desafio contra o brasileiro com nove triunfos em 10 apresentações como profissional.
“O Brasil sempre foi uma das regiões mais fortes em talentos no MMA, e estamos empolgados em voltar a Cajamar com duas lutas por cinturão”, afirmou o CEO do LFA, Ed Soares. “Lucas Fernando já provou ser um campeão em duas categorias dentro do LFA, enquanto Leon Soares conquistou mais uma oportunidade de disputar o ouro. No co-main event, Jefferson Nascimento e Gian Maurente trazem mais um grande confronto Brasil versus Uruguai com o cinturão interino dos leves em jogo".
Para Rafael Feijão, vice-presidente do LFA na América do Sul, o evento representa mais um passo importante da expansão da organização no país.
“O LFA construiu uma relação muito forte com o Brasil e voltar a Cajamar com duas disputas de cinturão mostra a importância que o país tem para a organização", destaca o dirigente. “Cajamar já se tornou uma casa para o LFA no Brasil. Precisamos agradecer ao secretário de Esportes, Afonso Barbosa, ao prefeito Kauãn Berto e ao ex-prefeito Danilo Joan por acreditarem no esporte e criarem oportunidades para atletas brasileiros disputarem um dos maiores eventos de MMA do mundo".
O card principal será transmitido ao vivo às 21h via ESPN Knockout em toda a América Latina, incluindo México, Brasil e Caribe. Algumas preliminares selecionadas serão transmitidas no LFA Fight Network no YouTube.
Esta será a 12ª edição do LFA realizada em Cajamar, em parceria com a Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade do município, oferecido pela Monster Energy.
Em parceria com a Prefeitura de Cajamar e o Fundo Social de Solidariedade do município, a entrada para o evento será garantida mediante a troca do ingresso retirado online por 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade social. Os ingressos solidários já estão disponíveis pelo link https://www.sympla.com.br/evento/lfa-234/3417513.
Confira abaixo o card do evento (sujeito a alterações):
LFA 234
Ginásio do Polvilho, Cajamar, SP
Sexta-feira, 29 de maio de 2026
Título mundial meio-pesado: Lucas Fernando vs. Leon Soares
Título interino peso leve: Jefferson Nascimento vs. Gian Maurente
Meio-médio: Reginaldo Junior vs. Claudio Nardo
Peso-galo: Matheus Soares vs. Edson dos Anjos
Peso leve: Juliano Prescendo vs. Leonardo Cavalheiro
Peso médio: Gustavo Rocha vs. Thiago Vinicius
Peso-pena: Icaro Brito vs. Edgar Oliveira
Peso combinado: Cassio Barao vs. Joao Souza
Peso-mosca: Thiago Taveira vs. Ivan Alves
Peso médio: Douglas da Lapa vs. Emerson Richard
Peso-pena: Eduardo Dutra vs. Stefan Magalhães
Peso-mosca: Jean Sevalho vs. Douglas da Silva
Peso médio: Felipe Rosa vs. Celito Nascimento
Peso-palha: Laryssa Leila vs. Laisa Silva
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