LFA 234 vai contar com duas disputas de cinturão e promete fortes emoções - (Foto: Divulgação)

LFA 234 vai contar com duas disputas de cinturão e promete fortes emoções (Foto: Divulgação)

Publicado 15/05/2026 09:00 | Atualizado 15/05/2026 09:25

O Legacy Fighting Alliance (LFA) retorna ao Brasil no próximo dia 29 de maio com a realização do LFA 234, em Cajamar, no interior de São Paulo. A edição tem como destaque duas disputas de cinturão e será realizada no Ginásio do Polvilho, com transmissão em português ao vivo pelo canal do ESPN Knockout, disponível pelo Disney+ Premium.



Na luta principal, o carioca Lucas Fernando, que também já foi campeão dos médios, coloca em jogo o cinturão mundial dos meio-pesados diante do goiano Leon Soares. Fernando ostenta um cartel de 12 vitórias em 15 lutas, enquanto Soares venceu em 10 das 13 vezes que lutou.



Na coprincipal, o invicto Jefferson Nascimento, conhecido como “Toddynho”, dono de um currículo de 12 vitórias em 12 lutas, defenderá o título interino dos leves contra o uruguaio Gian Maurente, que chega para o desafio contra o brasileiro com nove triunfos em 10 apresentações como profissional.



“O Brasil sempre foi uma das regiões mais fortes em talentos no MMA, e estamos empolgados em voltar a Cajamar com duas lutas por cinturão”, afirmou o CEO do LFA, Ed Soares. “Lucas Fernando já provou ser um campeão em duas categorias dentro do LFA, enquanto Leon Soares conquistou mais uma oportunidade de disputar o ouro. No co-main event, Jefferson Nascimento e Gian Maurente trazem mais um grande confronto Brasil versus Uruguai com o cinturão interino dos leves em jogo".