Encontro teve como principal pauta a implantação do Tactical Combat no Cazaquistão - (Foto: Reprodução)

Encontro teve como principal pauta a implantação do Tactical Combat no Cazaquistão (Foto: Reprodução)

Publicado 14/05/2026 06:00 | Atualizado 14/05/2026 19:08

O empresário catarinense Juliano Ninja retornou ao Brasil após cumprir uma missão oficial no Cazaquistão, onde participou de uma série de reuniões estratégicas voltadas à expansão internacional do evento Tactical Combat. A viagem aconteceu a convite do deputado cazaque Nursultan Orynbassarov, que acompanha o trabalho desenvolvido pela organização e atua na promoção do Jiu-Jitsu brasileiro na Ásia Central.

Durante a agenda na capital Astana, Juliano Ninja se reuniu no Ministério da Defesa com o vice-ministro Darkhan Akhmediyev e com o presidente da comissão de Desportos do Exército, coronel Arman Arbeuov. O encontro teve como principal pauta a implantação do Tactical Combat no país e o desenvolvimento de um programa de parceria em formato Master Class de Jiu-Jitsu para as forças armadas locais. O projeto prevê o intercâmbio entre policiais e militares campeões do evento, que compartilharão técnicas de combate sob coordenação do dirigente brasileiro: “Vamos ampliar laços de camaradagem, trocar experiências e técnicas de combate a nível institucional. Este é o nosso lema: ser forte pra ser útil”, afirmou Ninja.

Com três décadas dedicadas ao Jiu-Jitsu, o fundador do Tactical Combat destacou o simbolismo da missão internacional e o crescimento da modalidade fora do Brasil: “O Jiu-Jitsu, na minha opinião, é a melhor ferramenta de transformação social do ser humano, e pode ser usado tanto para melhorar a vida do cidadão comum quanto a vida do militar. Após trinta anos de dedicação, o Jiu-Jitsu retornou todo esse meu investimento”, declarou.

Segundo o empresário, a aproximação com o deputado Nursultan surgiu a partir da identificação entre os propósitos defendidos pelas duas partes: “Ele acompanha nosso trabalho há algum tempo e viu que fazemos exatamente aquilo que ele também defende: valorização das forças policiais e militares através do esporte. Ou seja, unimos propósitos”.

O crescimento do Jiu-Jitsu na Ásia Central e a tradição de esportes de combate na região também foram pontos destacados por Juliano Ninja: “O Tactical Combat é uma competição diferenciada, pois colocamos guerreiros de verdade para lutar, e isso é um reflexo da cultura brasileira. O Cazaquistão tem uma tradição guerreira muito forte e uma grande admiração pela cultura brasileira, por isso o evento vem sendo tão bem recebido por lá”, explicou.

Além das reuniões institucionais, o empresário visitou projetos sociais com aulas para crianças, reforçando o caráter social desenvolvido pela organização: “Somos a única competição que executou cinco ações sociais, desde arrecadação de alimentos até doação de um fuzil para a Polícia Militar. Isso prova que a jornada de um guerreiro vai além do tatame”, destacou.

A missão também avançou nas negociações para a realização de uma edição oficial do Tactical Combat no Cazaquistão, projeto que já está em andamento e pode marcar a chegada definitiva do evento à Ásia Central: “A viagem foi para formalizar a execução de uma edição do Tactical Combat no Cazaquistão, que deve ser colocada no calendário de atividades do país”, revelou.

Durante a visita, Juliano Ninja ainda entregou uma carta de intenções diplomáticas da prefeita de Balneário Camboriú (SC), Juliana Pavan, às autoridades cazaques: “A prefeita demonstrou interesse em divulgar Balneário Camboriú na Ásia Central e receber atletas e autoridades em seu gabinete”, contou o empresário. Já a prefeita ressaltou a conexão entre esporte e segurança pública na cidade catarinense: “O esporte Jiu-Jitsu e o alto nível de segurança pública de nossa cidade já fazem parte da nossa cultura local. Precisamos divulgar cada vez mais para o mundo o que Balneário Camboriú tem de melhor”.