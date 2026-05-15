Dupla discutiu como a prática da arte suave pode impactar positivamente a rotina de jovens praticantes - (Foto: Reprodução)

Dupla discutiu como a prática da arte suave pode impactar positivamente a rotina de jovens praticantes (Foto: Reprodução)

Publicado 15/05/2026 08:15 | Atualizado 15/05/2026 18:27

O Jiu-Jitsu tem sido cada vez mais apontado como uma ferramenta importante no desenvolvimento físico e emocional de crianças e adolescentes. Muito além da formação esportiva, a arte suave oferece recursos que auxiliam no fortalecimento da autoestima, no controle emocional, na disciplina e na capacidade de lidar com conflitos interpessoais - fatores diretamente ligados à prevenção e ao enfrentamento de casos de bullying no ambiente escolar.



Durante participação no podcast Recorte da Luta, os faixas-pretas Glaucius Marques e Pedro Souza, sócios da academia De La Riva Jardim Guanabara, localizada na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, discutiram como a prática da arte suave pode impactar positivamente a rotina de jovens praticantes. Para ambos, inserir crianças no esporte desde cedo pode representar uma mudança importante na construção de confiança e segurança emocional.