Organizadores celebraram iniciativa que une inclusão, esporte e oportunidade - (Foto: Elevaty Esportes)

Organizadores celebraram iniciativa que une inclusão, esporte e oportunidade (Foto: Elevaty Esportes)

Publicado 16/05/2026 07:00

A participação de atletas com deficiência e transtornos em um dos maiores eventos de grappling do planeta, o ADCC, ganhou um significado ainda mais especial. A iniciativa, que une inclusão, esporte e oportunidade, foi destacada pelo presidente do Sindilutas, o professor Fabrício Xavier, como um marco importante para o desenvolvimento humano e esportivo desses atletas.



Fabrício Xavier ressaltou que a presença de atletas com deficiência e transtornos em competições de alto nível representa muito mais do que a prática esportiva em si.



“Quando a gente fala da inclusão desses atletas em um evento do nível do ADCC, a gente não está falando apenas de competição. Estamos falando de pertencimento, de oportunidade e de mostrar para o mundo que eles são capazes de estar em qualquer lugar, inclusive entre os melhores”, afirmou.