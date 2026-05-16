Nelbe Jacudino e Michel Vereador fazem a luta principal do Outboxing Fight Night 3 neste sábado (16) - (Foto: Reprodução)

Nelbe Jacudino e Michel Vereador fazem a luta principal do Outboxing Fight Night 3 neste sábado (16)(Foto: Reprodução)

Publicado 16/05/2026 13:44

O Outboxing Fight Night 3 será realizado na noite deste sábado (16), com transmissão ao vivo e gratuita no YouTube da organização. O principal evento de Boxe profissional do país terá grandes combates e a disputa do título brasileiro do Conselho Nacional de Boxe (CNB) em jogo.



A luta principal da noite terá o campeão brasileiro interino dos cruzadores, Nelbe Jacudino, e o desafiante Michel Vereador. Mais experiente, Nelbe busca defender o cinturão diante do rival, em um confronto cercado de expectativa pelos fãs do boxe nacional.



Outras lutas de destaque também prometem ser destaque para o fã de nobre arte. No peso-super-pena, Demeson Pendragon mede forças contra Robson “O Brabo” Pinheiro. Entre as mulheres, no peso-médio, Dan Bastieri e Mirela Vargas estão com a expectativa alta para um combate de alto nível.



O Outboxing Fight Night 3 terá transmissão AO VIVO e DE GRAÇA no canal oficial da organização no YouTube, a partir das 18h30 (horário de Brasília). A narração ficará por conta de Eduardo D’Alessandro, com comentários de Genival Gomes, árbitro e juiz de Boxe, além de Cosme Nascimento, ex-integrante da Seleção Brasileira de Boxe Olímpico.

CARD COMPLETO:



Outboxing Fight Night 3

Sábado, 16 de maio de 2026

Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP

Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official



Card principal



Cinturão cruzador: Nelbe Jacundino x Michel “Vereador” Silva

Peso-médio: Jhonatan “Tico” Conceição x Demison Rodrigues

Peso-super-pena: Demeson “Pendragon” dos Santos x Robson “O Brabo” Pinheiro

Peso-médio: Dan Bastieri x Mirela Vargas



Card preliminar



Peso-médio: Rafael “Head Hunter” Bombonatti x Filipe Maldonado

Peso-super-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Diego “Ulfer” Gomes

Peso-super-pena: Julia Vitória x Thais Duarte