Georges St-Pierre se impressionou com tamanho de Alex Poatan - (Foto: Reprodução/Instagram)

Georges St-Pierre se impressionou com tamanho de Alex Poatan(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 16/05/2026 11:00

A preparação de Alex Poatan para sua estreia entre os pesos-pesados segue chamando atenção no universo do MMA. Escalado para enfrentar Ciryl Gane no co-main event do UFC Casa Branca, marcado para 14 de junho, o brasileiro vive uma nova fase física na carreira e impressionou até mesmo uma das maiores lendas do esporte: Georges St-Pierre.



Presente no UFC 328, realizado no último sábado (9), em Newark (EUA), St-Pierre acompanhou o evento de perto e teve a oportunidade de se sentar ao lado de Poatan durante o card. O ex-campeão dos meio-médios e médios revelou surpresa com a atual estrutura física do brasileiro, especialmente ao comparar com sua antiga trajetória no peso-médio.



“Eu não sei como ele está fazendo isso, isso é incrível. Ele está tão grande, ele estava sentado do meu lado (no UFC 328). Não sei como ele ficou tão grande. Ele começou como peso-médio, (foi para o) meio-pesado, e depois peso-pesado. Eu perguntei quanto ele pesa, e ele me disse que vai estar com 110kg”, declarou St-Pierre, em entrevista ao site "MMA Junkie".



A declaração reforça a dimensão da transformação corporal de Poatan desde sua chegada ao UFC. O paulista iniciou trajetória na organização como peso-médio, categoria em que conquistou o cinturão ao nocautear Israel Adesanya. Posteriormente, subiu para os meio-pesados, onde também alcançou o topo ao derrotar Jií Procházka e consolidar seu status como uma das maiores estrelas da companhia.



Agora, diante de Ciryl Gane, Alex tenta um feito inédito: tornar-se campeão em três categorias diferentes dentro do UFC. Caso supere o francês e conquiste o cinturão interino dos pesos-pesados, o brasileiro entrará definitivamente em um território histórico dentro da organização.



A nova dimensão física do striker já havia chamado atenção dias antes. Durante cerimônia oficial de divulgação do UFC Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, brincou ao comentar sobre as mãos de Poatan após cumprimentá-lo.



“Um dos melhores socos na história do negócio. E eu acabei de cumprimentar ele, e ele tem uma mão enorme, é uma mão poderosa”, afirmou Trump.