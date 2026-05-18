Ronda atropelou Gina Carano e faturou 11 milhões de reais - (Foto: Reprodução/YouTube)

Ronda atropelou Gina Carano e faturou 11 milhões de reais(Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 18/05/2026 18:00 | Atualizado 18/05/2026 22:45

Após quase dez anos afastada das competições profissionais de MMA, Ronda Rousey retornou em grande estilo no último sábado (16), em Los Angeles (EUA), e recebeu uma bolsa digna de superestrela para isso. Escalada para liderar o primeiro evento de MMA transmitido pela Netflix em parceria com a Most Valuable Promotions, a ex-campeã do UFC embolsou 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,1 milhões) para enfrentar Gina Carano na luta principal.



Segundo informações divulgadas pelo portal "MMA Junkie", com dados obtidos junto à Comissão Atlética do Estado da Califórnia, Gina recebeu 1,05 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,3 milhões) para participar do confronto. Outro nome de peso presente no card foi Francis Ngannou, dono da segunda maior bolsa do evento, com 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões).



O valor pago a Ronda Rousey chama ainda mais atenção quando analisado em relação ao tempo de luta. A judoca precisou de apenas 15 segundos para finalizar Carano e conquistar a vitória em seu retorno. Com isso, a americana recebeu uma média impressionante de cerca de 146 mil dólares por segundo dentro do cage - algo próximo de R$ 742 mil a cada segundo de combate.



Além do forte apelo comercial do retorno de Ronda Rousey, o card também contou com presença brasileira. Entre os representantes do país, o maior salário foi destinado a Philipe Lins, que recebeu cerca de R$ 506 mil para encarar Ngannou. Logo atrás apareceram Junior Cigano e Adriano Moraes, ambos com bolsas próximas de R$ 404 mil.



Fechando a lista brasileira, Aline Pereira, irmã de Alex Poatan, recebeu o salário base estipulado pela organização: cerca de R$ 202 mil.